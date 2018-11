Obdachlose Familien ziehen an die Podbi

Aus der Stadt List - Obdachlose Familien ziehen an die Podbi Seit mehr als einem Jahr steht die ursprünglich für Flüchtlinge geplante Unterkunft an der Podbielskistraße 115 leer – jetzt sollen dort Obdachlose unterkommen.

Das Flüchtlingswohnheim in der Hebbelstraße in der List – statt Flüchtlingen sollen jetzt Obdachlose an die Podbielskistraße 115 ziehen. Quelle: Archiv: Villegas