Aus der Stadt List - Pro Beruf ist ein Sprungbrett für die Ausbildung Neben der Fahrradwerkstatt am Bonifatiusplatz ist der sogenannte Health & Beauty-Point für Kosmetik-, Pflege- und Friseurberufe jetzt an der Spichernstraße ansässig.

09.10.2018, Niedersachsen, Hannover: Daniela Kühn (2. v. l., Fachanleiterin und Friseurmeisterin) zeigt Nareeda (links), Donya (3. v. l.) und Nermim (rechts) eine Technik an einer Frisierpuppe in den Räumlichkeiten von Pro Beruf an der Spichernstraße. Quelle: Moritz Frankenberg