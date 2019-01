Hannover

Im Dezember hat die HAZ-Redaktion über den Verein Little Home berichtet. Die Initiative sorgt bundesweit für provisorische Unterkünfte für Wohnungslose samt Campingtoiletten, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kasten und Rauchmelder. Die kleinen Häuser bestehen aus groben Spanplatten, PVC-Fußboden, zwei Kippfenstern und einer Tür. Die Grundfläche hat etwa drei Quadratmeter. „Unsere Unterkünfte lösen nicht das Problem der Obdachlosigkeit, aber wir sehen sie als Chance, die Straße zu verlassen“, sagt Sven Lüdecke vom Verein. Die Initiative ist nicht unumstritten. Die Diakonie Hannover kritisierte, dass der Verein fachlich anerkannte Standards für eine Notunterbringung weit unterschreite. Auch viele HAZ-Leser diskutierten den Vorstoß kontrovers.

1050 Euro: Die gespendete Summe entspricht exakt den Kosten für ein Mini-Haus

Ein HAZ-Leser hat den Artikel ganz genau gelesen – und setzt nun ein eigenes Zeichen der Unterstützung. Denn er hat einen anonymen Brief im Briefkasten der Geschäftsstelle an der Langen Laube abgegeben. Darin war der Zeitungsartikel und eine Postkarte mit dem Spruch: „Wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut; wer anderen hilft, dem wird geholfen“. Dazu waren im Brief genau 1050 Euro. Diese Summe entspricht den im Text genannten Kosten für ein Mini-Haus. Auf dem Briefumschlag ist einzig der Adressat genannt: die Hannoversche Allgemein Zeitung. Sie wurde nicht handschriftlich festgehalten, der Leser hat vielmehr einen Zeitungsseitenkopf ausgeschnitten und auf den Umschlag geklebt.

Die HAZ-Redaktion hat die anonyme Spende am Mittwoch Sven Lüdecke übergeben. Er wird mit der Spende für den Verein Little Home eine weitere Unterkunft bauen. „Auf so einem Weg haben wir noch nie eine Spende bekommen. Wir danken den unbekannten Unterstützern“, sagte Lüdecke.

Von Jan Sedelies