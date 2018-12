Pech hatten auch die Pendler, die aus Richtung Süden mit dem Erixx nach Hannover kommen. Zwar hatte das Bahnunternehmen am Vorabend noch vollmundig verkündet, ganz normal zu fahren. Aber schon am frühen Morgen hatten die Züge aus Goslar und Bad Harzburg lange Verspätungen. Grund war ein Unfall an einem Bahnübergang in Groß Düngen (Landkreis Hildesheim).