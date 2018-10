Hannover

Die Betreiber des Geschäfts 25 Music in der Oststadt laden Musikfans eine Woche lang zu insgesamt vier Konzerten in ihren Plattenladen ein. Im Rahmen der bundesweit zum zehnten Mal begangenen Plattenladenwoche treten ab Donnerstag vier verschiedenen Bands aus Deutschland zwischen den Plattenkisten in den Räumen an der Kronenstraße auf. Alle Konzerte sind kostenlos.

Den Anfang machen am 18. Oktober die Ska-Punks von Destination Anywhere aus Siegen. Ihr Konzert beginnt um 17 Uhr. Einen Tag später sind die Hamburger Hardrocker von Ohrenfeindt zu Gast bei 25 Music. Das Trio aus St. Pauli lässt an diesem Tag allerdings die Verstärker und Verzerrer zu Hause und tritt unplugged auf. Das Konzert beginnt ebenfalls um 17 Uhr.

Einen Tag später, am 20. Oktober, haben die hannoverschen Musiker von Fairytale ihr Heimspiel im Plattenladen. Im Sommer hat die Folkband ihr aktuelles Album „Autumn’s Crown“ in der Faust in voller Länge live vorgestellt. Am Sonnabend ab 13 Uhr gibt es einige Songs des Werks. Zum Abschluss der kleinen Konzertreihe sind am 25. Oktober dann die Indie-Folk-Rocker von Kids of Adelaide aus Stuttgart bei 25 Music zu Gast. Der Auftritt beginnt um 17 Uhr. Bundesweit beteiligen sich in diesem Jahr 120 Fachhändler in 70 Städten an der Plattenladenwoche.

