Hannover

In Hannover haben wir nicht zu wenig Probleme – dicke Luft in den Straßen und im Rathaus, einen Fußballverein im Abstiegstaumel, Diskussionen um korrekte Sprachformen, um nur die wichtigsten zu nennen. Jetzt auch noch das: In keiner anderen Stadt in Deutschland mit Ausnahme des zu vernachlässigenden Bremen werden zum Valentinstag weniger Blumen verschenkt als hier. Die Mahnung kommt gerade rechtzeitig zum 14. Februar, dem Tag des heiligen Valentin, des Schutzpatrons der Ehe- und Liebespaare.

In der offiziellen Am-Valentinstag-Blumen-Verschenken-Statistik liegt München vorne, was nicht weiter überrascht. München liegt bekanntlich in allen offiziellen Statistiken vorne, inklusive der des Vorneliegens. Hannover nimmt in der Regel einen Mittelplatz ein. Warum es bei den Valentinstagsblumen nicht einmal dazu gereicht hat und selbst in Saarbrücken, Erfurt oder Magdeburg mehr Rosenkavaliere unterwegs sind als an der Leine, sagt die Statistik nicht.

Das Zahlenwerk stammt übrigens vom Blumenversender Fleurop, was ein gewisses Geschmäckle bereitet. Der Valentinstag, dessen Bräuche nach dem Zweiten Weltkrieg durch hier stationierte US-Soldaten nach Deutschland kamen, steht unter latentem Verdacht, ein Vehikel des Kommerzes zu sein.

Über so etwas ist unser Zoo natürlich erhaben, und trotzdem richten wir nun den Blick dorthin. „Zoo in Love“ heißt die Aktion zum Valentinstag, bei der Paare, die sich im Service-Center am Eingang herzlich küssen, nur eine statt zwei Tageskarten bezahlen müssen. Laut Definition handelt es sich beim Kuss um oralen Körperkontakt. Hierzulande wird er mit Hilfe der Lippen ausgeführt, zusätzlich kommt häufig die Zunge zum Einsatz. Zumindest Ältere kennen darüber hinaus den Handkuss. Politiker des früheren Ostblocks haben den Bruderkuss salonfähig gemacht, in der Arktis und Teilen Asiens bevorzugen sie dagegen den Nasenkuss .

Ob all diese Kussformen auch den Weg zum Gratisticket ebnen, teilt der Zoo nicht mit. Sie sollten sich im Zweifelsfall also vorher erkundigen – nicht, dass Sie nicht nur mal wieder die Blumen vergessen haben, sondern sich zu allem Überfluss ausgerechnet am Valentinstag auch noch verküssen.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Bernd Haase