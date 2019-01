Auf meinem abendlichen Heimweg schaue ich gerne bei einem Bäcker vorbei, der die kernigsten Kürbiskernbrötchen in ganz Döhren vertreibt. Eins ist meins. Nahezu täglich. In dieser Woche aber entdecke ich etwas Neues. Auf dem Tresen steht ein Schild. „Bring your Beutel“ lese ich. Es geht darum, Müll zu sparen und die frisch erworbenen Backwaren in selbst mitgebrachte Verpackungen einzutüten. Das hilft der Umwelt, das finde ich prima. Doch warum wird diese knackige Idee in einer derartigen – allmählich doch arg altbackenen – sprachlichen Ummantelung serviert? Diesem bemühten Denglish? For the Brötchen?

Während der zweiten Hälfte meines Heimwegs versuche ich, den Werbespruch einzudeutschen. Unter Beibehaltung des Silbentakts. Bring dein Beutel. Zwei Fehler, sechs, setzen. Also: Bring deinen Beutel. Wohin? Mit. Und wenn ich’s gänzlich komplettiere: Bringe deinen Beutel mit. Gefällt mir aber auch nicht. Hat was Pastorales, lässt mich eher an den Klingelbeutel in der Kirche als an Schrippen in Stoff denken.

Ich gebe auf, die Vorfreude auf mein Kürbiskernbrötchen gewinnt die Oberhand. Der Filialist wird sich von einem Sprachpuristen wie mir eh nicht ins Handwerk pfuschen lassen. Und falls euch Bäckerburschen nichts mehr einfällt nach „Bring your Beutel“, nehmt das: Take your Tasche.

Von Michael Zgoll