Hannover

Bei uns in der List gibt es seit Kurzem etwas, was anderen Stadtteilen oft fehlt: viel Platz. Denn die Stadt hat den Gehweg an der Jakobistraße, zwischen der Voßstraße und der Straße Am Schatzkampe am Donnerstag mit silbernen Pollern versperrt. Das Problem ist nur, es handelt sich nicht um einen normal breiten Gehweg, sondern um eine riesige Fläche, ein Areal, und das liegt jetzt vollkommen brach. Fußgänger könnten in Zehnerreihen nebeneinander auf dem Bürgersteig flanieren, aber wer macht das schon.

Früher nutzen wir Anwohner den großzügig bemessenen Gehweg als Abstellfläche für ihre Autos. Waren wir morgens nicht rechtzeitig weg, hatten wir ein dickes Knöllchen an der Windschutzscheibe. Um das Parken auf dem Gehweg zu unterbinden, gibt es jetzt die Silberpoller, den vielen Platz und eine große Diskussion darüber. Gäbe es auf diesem Abschnitt der Jakobistraße Cafés oder Restaurants, könnten die Wirte Tische und Stühle auf die neue Fläche stellen, sagen die einen. Doch es existiert dort lediglich ein Reisebüro, einen Gebrauchtfahrradladen, einen Fußpfleger und einen Pizza-Bringdienst – also nichts, was sich eignet, dem neuen Platz vernünftig Leben einzuhauchen.

Man könnte einem Betreiber dieser Spargelverkaufsbuden den neuen Platz angedeihen lassen, sagen die anderen. Würde dann auch der Weihnachtsbaumverkäufer von der gegenüberliegenden Straßenseite seinen Stand verlegen, der neue Platz wäre zumindest saisonal bespielt. Es heißt sogar schon, der Flughafen könnte auf das frei gewordene Areal ausweichen, falls beide Landebahnen mal wieder Hitzebläschen bekommen sollten – aber das ist sicher nur als Scherz gemeint. Vielleicht erledigt sich die Pollerfrage auch von allein. Die Absperrungen lassen sich nämlich im Ernstfall nicht mit einem Werkzeug herausnehmen, sie sind fest einbetoniert. Die Feuerwehr wird die Poller also notfalls umfahren müssen und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Platz wieder von allen genutzt wird, denn groß genug ist er.

Von Tobias Morchner