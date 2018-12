Hannover

Die erste Kerze am Adventskranz brannte, wir hatten uns einen gesegneten Advent gewünscht, der Kaffee duftete, der Kakao dampfte und ich hatte seit ewigen Zeiten mal wieder Brötchen geholt. Wie immer am ersten Advent öffneten wir ein Glas Marmelade aus den eigenen Sauerkirchen. Meine Frau und ich genossen den Duft. Sie dachte an das Aroma der Früchte, ich dachte daran, mit wie viel Angst ich die Kirschen aus dem hohen Baum geholt hatte, denn ich bin nicht schwindelfrei.

Ein Satz durchbrach die andächtige Stille. „Zu meinem Geburtstag will ich alle Mädchen aus meiner Klasse einladen.“ Unsere Tochter, die in drei Monaten 12 Jahre alt wird, hatte uns kalt erwischt, wir waren darauf nicht vorbereitet. Auf den Standardsatz aus den vergangenen Jahren (“ich will eine Übernachtungsparty machen“) hätten wir sofort mit abwehrenden Worten und zahlreichen Argumenten reagieren können, aber das war jetzt neu. Meine Frau fing sich zuerst und bemühte sich, den Schrecken hinter einer besonders samtigen Stimme zu verbergen. „Äh, wie viele Mädchen seid ihr eigentlich nochmal?,“ fragte sie. „Keine Ahnung, 17 oder 18“, antwortete das pubertierende Kind. Und nannte dann mindestens fünf Namen, die auch alle Mädchen aus der Klasse zum Geburtstag einladen durften und dazu noch die besten Freundinnen aus der Nachbarschaft. Ich sagte: „Das sind im Winter zu viele“, und empfand das einerseits als passende Reaktion und als eine gute Diskussionsgrundlage. Meine Tochter sah das nicht so. „Das ist voll fies!“ Wutentbrannt stand sie auf, knallte die Wohnzimmertür hinter sich zu und stapfte verärgert die Treppe hinauf.

Ach, die schöne Adventszeit.

Von Mathias Klein