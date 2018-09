Hannover

Mit diesem Sonntag beginnt der kalendarische Herbst. Das Wetter verhält sich artgerecht, es wird kühler. Doch fünf Wochen verharrt der Herbst noch in der Sommerzeit. Erst am 28. Oktober gleiten wir hinüber in den mit der Winterzeit gepaarten Herbst. Bis zum 21. Dezember. Dann folgt das doppelte W. Wie wunderbar. Ein Winter zur Winterzeit – das klingt stimmig. Auch wenn ich nicht daran glaube, in der kalten Jahreszeit noch jemals über den Maschsee schlendern zu dürfen.

Mit Unbehagen verfolge ich nun aber die europaweite Diskussion um die Abschaffung von wechselnder Sommer- und Winterzeit. Fest steht, dass der nächste kalendarische Frühling am 20. März beginnt. Dass die Zeiger der Uhren am 31. März noch einmal auf die Sommerzeit umschwenken. Doch was passiert am 27. Oktober 2019? Bleibt die sommerliche Zeitzone, für immer? Siegt die Winterzeit-Fraktion? Oder macht dann jeder in der EU, was er will? Ganz neu wäre das ja nicht.

Bei einer europaweiten Umfrage haben sich jüngst mehr als 80 Prozent von 4,6 Millionen Teilnehmern für eine ständige Sommerzeit ausgesprochen (was weniger als ein Prozent aller EU-Bürger ausmacht). Die meisten Wähler stammen aus Deutschland, ich vermute, dass die gesamte norddeutsche Tiefebene für diese Lösung gestimmt hat. Doch erliegen die neuerdings sonnenverwöhnten Niedersachsen einem Irrtum, wenn sie glauben, sich mit ihrem Kreuz ewigen Sommer sichern zu können. Es geht nur um eine Stunde. Plusminus.

Ich gehöre nicht zu den sensiblen Seelen, denen die Zeitumstellung in den vergangenen 38 Jahren eine Last war. Habe rund um die Wechselnächte in Oktober und März nie unter Schlaf- oder Konzentrationsstörungen gelitten. Von mir aus könnte es so weitergehen: Im Sommer abends, im Winter morgens länger hell. Aber ich fürchte, EU-Regierungen und Euro-Parlament sehen sich genötigt, zum Herbst 2019 eine Neuerung zu beschließen. Vielleicht brät auch ein fauler Kompromiss heraus. So etwas wie eine Übergangs-Zeit – mit einem Versatz von 30 Minuten.

Nur gut, dass uns der Beginn des kalendarischen Herbstes an diesem Sonntag nicht zwingt, an irgendeiner Uhr zu drehen.

Von Michael Zgoll