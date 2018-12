Hannover

Liebe Nachbarschaft,

ja, ich weiß, dass wir uns in der Advents- und Vorweihnachtszeit befinden. Wir lesen jeden Tag die Zeitung. Wir haben einen Kalender. Und sogar Adventskalender. Und auf dem Wohnzimmertisch steht ein Adventskranz, an dem wir jeden Sonntag eine weitere Kerze anzünden. Und unsere Tochter hat die Fenster mit bunten Sternen geschmückt, und ich habe den Herrnhuter Stern in den Pflaumenbaum gehängt und die Zeitschaltuhr eingestellt.

Liebe Nachbarschaft, sie hätten uns also nicht ganz so schrill auf die bevorstehende Weihnachtszeit aufmerksam machen müssen. Direkt neben unserer Hofeinfahrt haben sie einen auf einer Schaukel im Baum sitzenden und von innen beleuchteten Weihnachtsmann aufgehängt. Besuch sage ich jetzt immer: „Wir wohnen direkt neben dem Weihnachtsmann.“ Dann weiß jeder Bescheid. Und anschließend setzte ich noch ein entschuldigendes „ist aber nicht unserer, das hässliche Ding gehört den Nachbarn“ hinterher.

Noch schwieriger ist es mit dem Schneemann, der auf der anderen Seite unseres Hauses auf einer Terrasse steht. Wobei ich ja auch nicht weiß, was ein leuchtender Schneemann mit Advent und Weihnachten zu tun hat, aber da will ich mich nicht einmischen. Ja, genau, ich meine Sie mit Ihrem Kunststoffschneemann, so hoch und breit wie Rainer Calmund, der mit Tausenden LEDs bestückt ist. Liebe Nachbarn, vielleicht sind sie keine Fußballfans, aber die Helligkeit würde vermutlich ausreichen, um das Stadion in Hannover komplett auszuleuchten. Nur ist da, wo wir wohnen, kein Bundesliga-Flutlichtspiel sondern ein Wohngebiet mit Menschen, die gern auch mal im Dunkeln schlafen würden.

Ich hätte jetzt nur einen winzigen Weihnachtswunsch, schalten sie diese beiden Leuchtobjekte bitte ab, gern sofort.

Von Mathias Klein