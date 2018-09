Hannover

Nachdem das Ehepaar in die Nachbarschaft gezogen war, wuchs ein bisschen die Unruhe. Mir war nichts besonderes aufgefallen, aber bei Partys sprachen die Frauen auffällig oft über den neuen Nachbarn. Die Gespräche drehten sich vor allem um seine Oberkörpermuskulatur, die dieser offenbar täglich im Fitness-Studio pflegt und dann gern am Wochenende auf seiner hoch gelegenen Terrasse den Nachbarinnen präsentiert.

Bei uns im Dorf es zwar üblich, dass wir auch unseren Körper trainieren. Das machen wir im Sommer meist bei der Gartenarbeit, bei kleinen und größeren Bauprojekten im Garten und Abends beim Wenden des Fleisches am Grill. Fitness-Studio haben wir also gar nicht nötig, dachten wir. Weil unsere Frauen dennoch ständig ihre Köpfe zusammen steckten, gerieten wir Männer mit unseren Bauchansätzen in Verteidigungshaltung. Zumal dieser Sommer genug Gelegenheit bot, den gestählten Oberkörper zu präsentieren.

Aber plötzlich ist alles anders. Bei einer Feier am Wochenende steckten die Frauen wieder die Köpfe zusammen. Und es ging wieder um den Nachbarn mit dem gestählten Oberkörper. Aber ganz anders als wir Männer dachten: Mit der weiblichen Bewunderung ist es vorbei, von einer Nacht auf die andere. Sie ist in strikte Ablehnung umgeschlagen. Denn neulich hatte der Nachbar auf der Terrasse gefeiert und mit seinen Gästen morgens um fünf Uhr noch Schlager und Mallorca-Songs lauthals gegrölt. Erst hatte ich mich über die Grölerei geärgert. Jetzt bin ich froh.

Von Mathias Klein