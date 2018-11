Hannover

Fast täglich finde ich in meinen Mails Zuschriften von Menschen mit exotischen Namen, die mir in gebrochenem Deutsch große Dinge in Aussicht stellen: Mal verzehren sich wildfremde Frauen nach atemberaubenden Begegnungen mit mir, mal stellen mir seriöse Herren große Erbschaften in Aussicht, wenn ich Ihnen nur meine Kontonummer mitteile.

Diesmal erreichte mich Post von Alan A., der sich als Londoner Banker vorstellte und versicherte, mich für einen grundehrlichen Menschen zu halten. Er sei der Kontoverwalter von Dr. Manzoor H., der bedauerlicherweise mitsamt seiner kompletten Familie verstorben sei und „eine riesige Menge Geld in unserer Bank hinterlassen hat“. Er könne mich gerne als Begünstigten einsetzen, offerierte Alan A.: „Ich gebe Ihnen 40 Prozent des gesamten Fonds, während ich 60 Prozent als Urheber nehme.“ Dafür bräuchte er nur noch meine Adresse und ein paar persönliche Daten.

Fast hätte ich die Mail versehentlich gelöscht. Doch dann machte ich mich an eine Antwort: „Sehr geehrter Herr A.“, schrieb ich. „Mit großer Trauer habe ich Ihre Nachricht vom Tode Dr. Manzoor Hs. aufgenommen. Ich habe ihn bestens gekannt, er war ein herzensguter Mensch. Wenn Sie bereit sind, die Formalitäten zu erledigen, werde ich mich auch mit 30 Prozent des Vermögens zufrieden geben.“

Ich überlegte einen Moment. Dann schrieb ich noch: „Bitte teilen Sie mir ihre persönliche Adresse und ihre Schuhgröße mit, damit ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen kann.“ Als Zeichen der Dankbarkeit würde ich Alan A. gerne ein Paar gebrauchte Halbschuhe aus dem Fundus meiner Familie schenken.

Inzwischen hat sich zwischen mir und Alan A. ein umfangreicher Schriftwechsel entsponnen. Immer wieder fragt er mich nach meinen persönlichen Daten. Im Gegenzug hat er mir schon anvertraut, dass seine Schuhgröße 42 sei. Was seine Postanschrift anbelangt, ziert er sich noch etwas. Ich hoffe nur, er lässt die günstige Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen.

Von Simon Benne