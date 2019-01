Statt uns weiter um die Feierlichkeiten zum in einem Monat bevorstehenden 12. Geburtstag zu streiten, haben wir am Sonnabend über die Sommerferien geredet. Es geht um die Frage, wie unsere Tochter, die erste Sommerferienhälfte verbringt, bis wir in der zweiten Hälfte in den Familienurlaub fahren. Ihre Vorstellungen sind da ziemlich schlicht. Während ihre Eltern arbeiten müssen, will sie zuhause bleiben und sich ab und an mit einer Freundin verabreden, zum Shoppen, in eine Trampolinhalle oder zum Schwimmen.

Meine Frau und ich haben versucht, ihr klar zu machen, dass wir von dieser müßigen Art, an die Sommerferien heranzugehen, nichts halten. Wir fürchten, dass nicht das Freibad sondern Handy und Fernsehgerät im Vordergrund der sommerlichen Freizeitgestaltung stehen. Wir hatten uns für das Gespräch vorbereitet und einige Vorschläge gemacht. Zum Beispiel zwei Wochen mit dem Sportverein nach Langeoog oder 10 Tage mit der Kirche an die Ostsee.

Nein, sie wolle auf keinen Fall mit dem Sportverein oder der Kirche wegfahren, meinte sie darauf mit energischer Stimme. Und im Übrigen sei das nichts für sie, weil man gar nicht wisse, mit wem man in ein Zelt komme, und beim letzten Mal habe sie das Essen nicht gemocht, und die größeren Jungs würden einen immer nur ärgern, und wenn, dann fahre sie da nur mit einer Freundin hin, aber alle, die sie gefragt habe, hätten keine Zeit, und nein, sie wolle gar keine anderen kennen lernen, sie habe nämlich schon genug Freunde oder seien die 14 Mädchen in der Klasse etwa zu wenig, naja, bis auf eine, und dann habe sie ja hier ja im Dorf auch noch Freundinnen und außerdem sei das Wegfahren sowieso doof, weil man da dann kein Handy benutzen dürfe.

Ich überlege jetzt, ob ich ankündige, in der ersten Ferienhälfte ihr Handy und das Fernsehgerät an einem geheimen Ort zu verstecken.

Von Mathias Klein