Es gibt Leute, die blühen bei Hitze auf. Jeder Sonnenstrahl macht sie fröhlicher, und ist das Thermometer erst mal auf 33 Grad geklettert, springen sie innerlich am Strand umher, und dazu erklingt „Like Ice in the Sunshine“. Bei mir ist das anders. Wärme macht mich mürrisch und träge. Vor meinem geistigen Auge flimmert in der Hitze dann der staubige Bahnhof aus „Spiel mir das Lied vom Tod“, und mein Körper drückt unter unermesslichen Qualen Schweißtropfen aus den Poren.

Für alle, denen es dieser Tage ähnlich geht, habe ich einen kleinen Trost. Es könnte nämlich noch schlimmer kommen. Erinnern wir uns nur an den Supersommer von 1540. Wir wir alle wissen, fiel das Jahr 1540 ja eigentlich schon in die „Kleine Eiszeit“, eine Kälteperiode die bis ins 19. Jahrhundert anhielt. Goethe war so gesehen ein bedeutender Eiszeitdichter, und erst seit seinem Tod wird es weltweit wärmer, was aber nicht an ihm liegt. Nur im Jahrtausendsommer 1540 ging es trotz Eiszeit heiß her.

Monate ohne Regen. Bullenhitze über ganz Europa. Die Ernte verdorrte, die Heupreise explodierten. Flüsse wie der Rhein trockneten praktisch aus. Wassermühlen standen still, aber es gab ja eh nix zum Mahlen. Das Vieh verdurstete, und dazu kamen Waldbrände. Eine Apokalypse, wie die Klima-Mahner unserer Tage sie nicht schöner ausmalen könnten. Am Ende waren „Küchenspeise und Futterunge gantz verbrand“, wie die „Hannoversche Chronik“ überliefert. Dafür war der Wein „so wohl gerathen und so gut gewesen, daß viele Leute sich daran zu Tode trunken“. In der Tat, welcher Weinkenner schwärmt nicht bis heute von der 1540er Spätlese!

Von Simon Benne