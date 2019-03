Interviewl

Neue Attraktionen braucht die Stadt. In einer Zeit, in der Hannover eine Computermesse und ein Fußball-Bundesligateam abhanden kommen, bietet sich plötzlich eine unverhoffte Chance dafür. Denn 200 Jahre nach der Erstveröffentlichung des Märchens „Die Bremer Stadtmusikanten“ wird nun bekannt, dass die Geschichte eigentlich „Die Steinhuder Meermusikanten“ heißen müsste. Und in der Region Hannover spielt.

Bislang hat das Bremer Stadtmarketing das Geschichte schamlos für sich ausgeschlachtet, in der Esel, Hund, Katze und Hahn sich nach Bremen aufmachen, um sich dort mit Musik ihr Gnadenbrot zu finanzieren. Inklusive Bronzedenkmal, Stadtführungen, Theater und Merchandising. Demnächst gibt’s ein Jubiläums-Fest. Und das, obwohl die Tiere im Märchen nie in Bremen ankommen und auch nicht besonders scharf darauf sind. „Nach Bremen - etwas besseres als den Tod findest du überall“, lassen die Brüder Grimm den Esel sagen. Klingt nicht begeistert.

Begeistert sind die Tiere dagegen von einer Räuberhütte, die sie im Wald finden. So begeistert, dass sie die Räuber mit Geschrei vertreiben und sich dauerhaft niederlassen. Und jetzt kommt’s: Manches spricht dafür, dass diese Hausbesetzung in der heutigen Region Hannover stattfand. Denn das Märchen stammt ursprünglich aus dem Raum Paderborn. Und reiste man im 18. Jahrhundert von Paderborn nach Bremen, so ist es gut möglich, dass man am Steinhuder Meer vorbeikam – an dessen Waldsaum vielleicht ein knuffiges Räuberhaus stand. Zu weit hergeholt? Dann fragen Sie mal die Bremer, wo die Tiere garantiert nie waren.

Will Hannover noch vom 200-Jahre-Jubiläum profitieren, ist Eile geboten: 1.) Bronzedenkmal aufstellen. Versehen mit der Inschrift: „ Steinhuder Meer - Wahlheimat der Stadtmusikanten“. 2.) Märchen-Flugblätter, eine Social-Media-Strategie, neue Parkplätze für die Touristenbusse und kleine Souvenir-Räuberhütten, aus deren Fenstern die Tiere schauen. 3.) Willkommen in der Messe- und Märchenstadt Hannover!

Von Rüdiger Meise