Hannover

Gestern. Sonntagmorgen. Der Wecker meines Mobiltelefons weckt mich mit einem ständig wiederkehrenden Swing-Schnipsel, wie programmiert. Ich gucke verschlafen auf die digitalen Ziffern, lese 07.30 Uhr. Es dämmert mir – da war doch was. Zeitumstellung. Winterzeit. Die nachfolgende Viertelstunde, im Zuge der ersten Verrichtungen des Tages, stoße ich in unserem Haus auch auf andere digitale Anzeigen. Alle Ziffern zeigen irgendwas mit 07 plus x. Und ich frage mich: Hat diese Nacht wirklich jemand an der Uhr gedreht?

Im Zeitalter von unmerklich gesendeten Zeitimpulsen per Funk oder Internetsignal oder ich weiß nicht was habe ich gelegentlich das Gefühl, die Kontrolle über mein Zeitgefühl aus der Hand zu geben. Zumindest in den Phasen der Zeitumstellung. Was hilft? Vielleicht ein Blick aus dem Fenster. Es ist leicht dämmrig bis mittelhell. Doch wie war das vorgestern? Nach alter Sommerzeit wäre es aktuell schon 08.40 Uhr. Aber war es vorgestern um 07.40 noch deutlich dunkler? Ich erinnere mich nicht. Bleibt die Frage: Wer garantiert mir, dass die Winterzeit tatsächlich begonnen hat?

Es ist ein Relikt aus analogen Zeiten, um die 25 Jahre alt, das ich in den Tagen der Zeitenwende gerne nutze, um mir Klarheit zu verschaffen. Um emotional abzusichern, was mir der Verstand zu sagen versucht. Die billige Wanduhr, batteriegetrieben und nur per Hand verstellbar, hängt in einem früher zum Tischtennisspiel genutzten Kellerraum. Ich mache mich auf den Weg. Öffne die Tür. Die Zeiger stehen auf – 8.42 Uhr. Und das ist der Beweis: Er hat tatsächlich stattgefunden, der digitale Dreh der Zeit.

Ich werde es halten wie jedes Halbjahr, werde der angegrauten Wanduhr noch ein paar Tage Ruhe gönnen, bis ich sie herunternehme und ihre Zeiger um eine Stunde zurückdrehe. Und gegen Ende der Woche habe ich mir dann auch abgewöhnt, meiner Frau zu sagen, wie spät es „eigentlich“ ist. Denn wie wir wissen, ist das alles äußerst relativ.

Von Michael Zgoll