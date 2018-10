Hannover

Ich gehe oft ohne Handy aus dem Haus. Das schärft den Blick für die Umwelt. Wenn ich an einer Haltestelle stehe und auf die Bahn warte, bin ich nicht versucht, überflüssige Emails zu lesen. Ich stehe also da und schaue auf einige Schaufenster, hinter denen demnächst ein neues Geschäft einzieht. Ein heimisches Unternehmen will dort künftig Hörgeräte verkaufen. An Hippster vermutlich. „Opening soon“ steht nämlich an der Scheibe. Und nebenan „Join our Team“.

Möglicherweise komme ich (in ein paar Jahren hoffentlich erst) als Kunde in Frage. Dann gehe ich also hier im Stadtteil in ein Hörgerätegeschäft und hinterm Tresen steht vielleicht einer mit Mütze und begrüßt mich mit: „Welcome, you’re in the right place. Look at our new earing-aids.“

Ich wäre irritiert und frage mich jetzt, ob eigentlich der Chef des Unternehmens diese Strategie der Ausgrenzung von nicht Englisch sprechenden Bevölkerungsgruppen abgesegnet hat. Ich kenne den Mann aus dem Fernsehen. Er regiert unseren Fußballverein. Das ist ganz klar ein internationales Geschäft – aber brauchen Hipster Hörgeräte? Und leben Hipster in Kleefeld?

Später kam ich nach Hause, das Telefon klingelte. Wieder einer dieser penetranten Werbeanrufe. Eine Frau sprach mich gleich auf Englisch an. Ich verstand nur das Wort „Microsoft“ und sagte „Wie bitte?“ Die Stimme antwortete vorwurfsvoll „Do you speak english?“ Und ich sagte „No“, weil ich ein sturer Bock bin. Und sie legte auf, was ich als sehr unhöflich empfand.

Die Stimme musste von der Vorwahl her irgendwo in Bayern sitzen. Aber was hat Microsoft da zu suchen? Möglicherweise habe ich alles wieder mal nur falsch verstanden. Sie sprach sehr schnell. Vielleicht hat sie auch nur für die Euro-Blech noch ein paar Messezimmer gesucht. Wir vermieten aber sowieso nicht unter.

Von Hans-Peter Wiechers