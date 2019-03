Jüngst sitze ich vor Dienstbeginn an meinem heimischen PC und lese die E-Mail einer Firma aus der Baubranche. Ich plane einen kleinen Umbau, daheim. Die Mitarbeiterin, nennen wir sie Frau Maler-Maurer, hat mir einen Kostenvoranschlag geschickt. In der Mail stehen ein paar Höflichkeitsfloskeln sowie der Satz: „Unser Angebot entnehmen Sie bitte dem Anhang.“ Doch da ist keine Datei im Anhang, so gründlich ich die Nachricht auch absuche. Insofern mangelt es am versprochenen Angebot. Ich frage mich, wo Frau Maler-Maurer wohl ihren Kopf hat. Ob sie allzu sehr mit privaten Dingen beschäftigt ist. In Arbeit ertrinkt. Just Ärger mit ihrem Chef hatte. Oder was?

Mit leicht vergifteter Freundlichkeit weise ich Frau Maler-Maurer per elektronischer Post auf ihr Versäumnis hin. Sie entschuldigt sich, schickt mir eine neue Mail. Diesmal mit angehängter Datei. Ich öffne sie, drucke das Angebot aus, schreibe zwei Anmerkungen sowie eine Frage an den Rand und scanne das Dokument ein. Dann schicke ich eine weitere Mail an die Firma aus der Baubranche. Mit der Bitte um Stellungnahme zu meinen Randbemerkungen.

Fünf Minuten später macht mein Rechner „Ping“. Frau Maler-Maurer hat geantwortet. „Sehr geehrter Herr Zgoll, vielen Dank für Ihre Nachricht. Doch leider fehlt der Anhang.“ Hinter diesen Satz hat die Dame aus der Baubranche einen Smiley geheftet, ein Grinsegesicht mit – wie mir scheint – extrem hochgezogenen Mundwinkeln.

Sicherheitshalber prüfe ich, wo ich meinen Kopf habe. Glücklicherweise ist er noch da, wo er hingehört – auf dem Hals. Was also ist da los? Hatte ich mich doch weder über Gebühr mit privaten Dingen beschäftigt noch war ich in Arbeit ertrunken oder hatte Ärger mit meinen Chefs. Seltsam.

Frau Maler-Maurer, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass Sie in Ihrer jüngsten Mail den Anhang vergessen haben. Kann doch jedem mal passieren. Und ich muss gestehen: Durch Ihre kleine Nachlässigkeit sind Sie mir sogar ein wenig sympathischer geworden. Irgendwie menschlicher.

Von Michael Zgoll