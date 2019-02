Hallo, Verantwortliche des Flughafens Bremen,

dieses Blabla mit „sehr geehrte“ und so erspare ich mir mal, weil es auch wirklich nicht stimmen würde.

Ich will ich es gleich sagen: Die Fluglinie Germania hat mir richtig gut gefallen. Wir sind mehrmals von Bremen nach Athen mit Germania geflogen. Und an Bord war immer alles fein. Ich betone an Bord. Es gab etwas zu essen und zu trinken und es gab sogar deutsche Tageszeitungen und Wochenmagazine. Wo findet man heutzutage noch so etwas?

Ihnen vom Flughafen Bremen scheint ihnen das aber ziemlich wumpe gewesen zu sein, wie ich es gern sagen, wenn das Desinteresse ganz besonders groß ist. Wir konnten das in den Herbstferien erleben, weil sie das Gepäck der Germania-Maschine einfach nicht auf das Band entladen wollten. Klar, ich weiß schon, dass man manchmal warten muss. Und ich weiß auch, dass manchmal die Technik harkt. Komisch nur, dass die anderen drei Gepäckbänder tadellos liefen, obwohl es dafür keine Koffer gab. Nur die Passagiere von Germania aus Athen ließen sie in Bremen warten.

Nach rund einer Stunde Wartezeit wandte ich mich an einen ihrer Flughafenmitarbeiter, der sich gelangweilt mit einem Kaffeebecher gegen eine Balustrade gelehnt hatte und die wartenden Passagiere beobachtete. Da könne man nichts machen, sagte der Mann, das Band sei defekt. Meinen Hinweis, dass es doch noch andere Gepäckbänder gebe, konterte er mit dem Hinweis, er sei für die Disposition nicht zuständig. Auf meine Frage, an wen ich mich wenden müsste, antworte er ziemlich cool, ich sollte einfach in Ruhe abwarten, es gebe keine Telefonnummer.

Ich habe dann abgewartet, natürlich nicht in Ruhe. Nach zweieinhalb Stunden hatten wir unser Gepäck. Und auf der Heimfahrt im Zug nach Hannover im Stehen, weil die Reservierung für diesen Zug nicht mehr galt, reifte dann der Entschluss: Nie wieder Flughafen Bremen. Aber das hat sich ja dann auch sowieso erledigt.

Von Mathias Klein