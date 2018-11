Hannover

Vor gut einer Woche entdeckte ich in einem Supermarkt-Prospekt ein Produkt, das mich elektrisierte. Echtwachskerzen mit LED-Funktion. Mit warmweißem Licht und natürlicher Flackerfunktion. Da sich der Rauch echter Kerzen gerne an unseren Wohnzimmerwänden niederschlägt und ich generell ein Faible für innovative Technik habe, stand ich sofort unter Strom. Kaufte vier rote Modelle für unseren Adventskranz. Und vier weiße fürs Regal. Als ich meiner Ehefrau diese Errungenschaften präsentierte, festlich gestimmt, brannte der Baum. Ganz fix.

Ich hatte gehofft, sie sei darüber hinweg, dass ich vor Jahren eine Rentier-Schlitten-Lichtschlauch-Kombi angeschleppt hatte. Um unserem Garten ein weihnachtliches Gepräge zu geben. Doch fuhrwerkte dieses spannungsgeladene Gespann natürlich ganz schnell durch unsere hitzige Debatte über die Ausstrahlung von LED-Kerzen. Meine Frau vergisst (fast) nichts. Und hat kein Gespür für die Ästhetik warmweißen Flackerlichts. Stattdessen: Schnappatmung.

Das Geflimmere mache sie ganz wuschig, ließ sie mich wissen, auch könne man bei diesen Dauerbrennern überhaupt nicht erkennen, in welcher Adventswoche man sich gerade befinde. Runterbrennen würden die Kunstkerzen ja wohl kaum.

Ich versuchte, mit der Timerfunktion der roten Stumpen zu punkten. Sechs Stunden LED-Schein, 18 Stunden Ruhepause, dann - am nächsten Tag zur gleichen Zeit - wieder sechs Stunden rückstandsfreies Glühen. Und die weißen Modelle, so trumpfte ich auf, könnten gar rote Funkelsterne an die Decke werfen.

Entgegen meinen Erwartungen verlor meine Frau ob dieses Feuerwerks der Technik endgültig die Contenance. Sie verbiete mir, so die Quintessenz ihrer Gegenrede, jemals wieder einen Blick in dämliche Supermarkt-Prospekte zu werfen. Niemals, so schwor sie, werde sie sich erwärmen können für Festtags-Firlefanz mit Timerfunktion.

Inzwischen sind ein paar Tage ins Land gegangen, und wir haben uns geeinigt. Werktags, wenn die besinnliche Stimmung eh einen schweren Stand hat, darf ich meine Techno-Stumpen zünden. Und an den Adventswochenenden werden wieder richtige Kerzen brennen. Ganz traditionell, mit Wachs und Wärme, die sich in Luft auflösen.

Von Michael Zgoll