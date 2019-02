Hannover

Ich stehe auf dem Wochenmarkt am Gemüsestand. Wähle aus, nehme entgegen, zahle. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mein Portemonnaie um Kleingeld erleichtern. Doch jäh wird der Zahlvorgang unterbrochen. Mein Gemüsehändler mustert eine einzelne Münze. Mustert mich. Die Münze. Mir wird ganz blümerant. Ich habe ihm ein Zwei-Cent-Stück angedient, das arg schäbig aussieht. Unter einen Zug geraten ist, durch den Fleischwolf gedreht wurde oder in Säure gebadet, was weiß ich. Und nun stehe ich da mit meinem Talent. Als potenzieller Falschmünzer.

Ich muss gestehen: Frisch geprägte Geldstücke haben in meinem Portemonnaie eine wesentlich längere Verweildauer als die lädierten, denen auf ihrem Weg durch 1000 Taschen irgendein Unglück zugestoßen ist. Eine funkelnde, makellose Zehn-Cent-Münze ist Beleg für den gefühlten Wert des Geldes. Festigt meinen Wunsch, niemals ausschließlich auf bargeldlosen Zahlungsverkehr angewiesen zu sein. Und je stärker Kupfer, Messing und Nickel strahlen, desto besser. Kaum noch zu entziffernde Münzen hingegen, bei denen jegliche Geldwäsche vergeblich ist, transferiere ich so schnell wie möglich dorthin, wo sie herkommen. In fremde Hände.

Mein Gemüsehändler scheint etwas sagen zu wollen. Ich erwarte mahnende Worte wie: „Wo haben Sie das denn her?“ Oder: „Na, Freundchen, Du bist mir ja ein falscher Fuffziger.“ Im Gegenzug höre ich mich stammeln: „Tut mir leid, hat mir auch schon jemand angedreht.“ Oder: „Ich wollte Sie wirklich nicht übers Ohr hauen, geb‘ Ihnen gerne eine andere Münze.“

Der Mann vom Marktstand zieht die Augenbrauen hoch. Und – lässt mein Klimpergeld in seine Brieftasche gleiten. „Stimmt genau“, sagt er. Ich meine, in seinem Gesicht ein feines Lächeln zu entdecken. Wahrscheinlich überlegt er gerade, an welchen Kunden er das Zwei-Cent-Stück zweiter Klasse nun wohl weiterreicht. Doch mir kann‘s egal sein. Ich schaue erst nächste Woche wieder vorbei.

Von Michael Zgoll