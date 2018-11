Hannover

Montagmorgen im November. Das Wartezimmer ist voll, Patienten müssen stehen, es wird schwer gehustet. Immer, wenn jemand Neues den Raum betritt geht der Blick zum einzigen Fenster. Ob man da mal frische Luft hereinlassen könne. Das Fenster geht auf Kipp, kurze Zeit später schließt der Patient es wieder, der auf dem Stuhl unter der Luke sitzt. Der Raum wird immer voller und stickiger, die Sprechstundenhilfe greift durch – Durchzug fürs Wartezimmer.

Nach dem Besuch im Wartebereich könne sie sich die Grippeimpfung ja wohl sparen, sagt die Seniorin neben mir. Und hustet demonstrativ in den Raum. Die ersten holen sich Schal und Mantel, andere vertreten sich die kalten Füße, ein junger Mann telefoniert am offenen Fenster. Die alte Dame neben mir will keine Frischluft mehr. Resolut schließt sie das Fenster, das Personal wirft ihr strafende Blicke zu. Entweder das Fenster bleibe zu oder sie komme augenblicklich an die Reihe, sagt sie. Und wird prompt aufgerufen. Danach geht das Fenster wieder sperrangelweit auf.

Ich überlege kurz, ob ich auf dieselbe Art versuche meine Wartezeit zu verkürzen. Ich traue mich nicht und fange an zu husten. Nach zweieinhalb Stunden bin ich die letzte im eiskalten Wartezimmer. Es täte ihr sehr leid, meint die Arzthelferin, mein Karteikarte müsse wohl unter einen Stapel gerutscht sein. Warum ich mich denn nicht gemeldet hätte? Vermutlich hätte ich doch einfach nur das Fenster zumachen müssen, zumindest nach zwei Stunden. Geimpft werden konnte ich dann leider nicht, der Husten sei zu stark.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Susanna Bauch