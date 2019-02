„Wir müssen mal reden“, sagte meine Frau und machte kein fröhliches Gesicht. So oder so ähnlich hatte meine Mutter immer geschaut, wenn ich als Kind etwas ausgefressen hatte. Wir saßen also nach dem Abendessen am Tisch. „Am Wochenende soll es ziemlich warm werden“, begann meine Frau die Unterhaltung. „Auch fein sagte ich, ich schau dann morgen Früh gleich mal, ob der Grill startklar ist. Holzkohle müsste noch da sein. Da haben wir dann ganz viele neidische Nachbarn.“

Während ich sprach, merkte ich, wie die Miene meiner Frau sich von „ernst“ zu „sehr ernst“ wandelte. „Du kannst doch selbst sehen, dass im Garten einiges zu tun ist“, sagte sie. Zum Rumgammeln ist da keine Zeit. Schau dir allein die ganzen Stauden an, die du im Herbst nicht mehr abschneiden wolltest. Und beim Rasen muss auch dringend etwas passieren“, ergänzte sie noch. Und das alles mit übertrieben höflicher Betonung. „Die dahinten in dem roten Klinkerhaus haben am letzten Wochenende schon Rasen gesät.“

„Rasen säen bei Sturm und Dauerregen?“, sagte ich. „Das war aber nicht so richtig schlau.“ „Aber dieses Wochenende kann man richtig was schaffen“, antwortete meine Frau. Außerdem muss die Weide beschnitten werden und alle Beete mal ein bisschen frei gemacht werden“, sagte sie weiter. „Sonst wissen die Tulpen und Osterglocken gar nicht, wo sie rauskommen sollen.“

Ich überschlug vorsichtig im Kopf, wie lange ich für die einzelnen Tätigkeiten benötigen würde und kam auf 25 bis 30 Stunden, ohne Pause. Ich hoffe jetzt, die Meteorologen haben sich mal wieder geirrt.

Von Mathias Klein