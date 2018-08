Hannover

Im Zuge eines Arbeitstages im Gerichtsviertel pflege ich gewisse Rituale. Wenn der Hunger übermächtig wird und es die Rechtslage zulässt, suche ich meinen Lieblingsbäcker auf. Doch mehrmals war der Laden dieser Tage dicht, geschlossen ab 14 Uhr. An der Tür hing ein Schild: „Sehr geehrte Kunden, aufgrund der Hitze haben wir heute früher geschlossen. Danke für Ihr Verständnis!“ Welches Verständnis?

Solch ein Satz ist ja schon von der Formulierung her ein wenig hintenherum. Hat mich jemand gefragt? Mein Verständnis erbeten? Und dann bedankt man sich auch noch dafür. Na danke, denk‘ ich mir.

Ist sich der Chef dieses Bäckereifachgeschäfts überhaupt bewusst, wie verheerend sich eine vorgezogene Schließung auf die Arbeit der hiesigen Justiz auswirkt? Wenn Richter, Anwälte, Wachtmeister und Gerichtsreporter – ob all der ständigen Straftaten im Hannöverschen stark erholungsbedürftig – auf ihren geliebten Campingwecken oder das butterweiche Mandelhörnchen verzichten müssen? Und sage keiner, es gebe noch andere Bäcker in der Stadt. Mit Ersatzdrogen lasse ich mich jedenfalls nicht abspeisen.

Die Begründung für das Aussperren der Stammkundschaft ist ebenso wenig überzeugend. Hitze. Ist das ein Grund, die Grundversorgung mit Gebäck ab Mittag zu kappen? Nur weil der Kundenstrom vielleicht ein wenig zäher fließt als sonst? Ohne Campingwecken und Mandelhörnchen, so viel ist gewiss, wird der Wirtschaftskreislauf in unserer Region empfindlich gestört. Und unabsehbar wären die Folgen, sollten demnächst gar kleinere Brötchen gebacken werden.

Auch ich, wen wundert’s, schwitze dieser Tage still vor mich hin. So wie viele Tausend andere auch. Bin ein wenig benebelt und agiere leicht verlangsamt. Doch eines werden Sie ganz sicher nicht lesen in Ihrer Tageszeitung. „Liebe Leser, aufgrund der Hitze sind unsere Texte heute nur halb so lang wie sonst.“ Oder: „Wegen der Hitze fällt die Sportberichterstattung morgen leider flach.“ Und insofern müssen Sie auch nicht fürchten, mit dem Satz „Danke für Ihr Verständnis“ konfrontiert zu werden.

Von Michael Zgoll