Hannover

Eine Woche Griechenland bei bestem Badewetter, was kann man da großartig brauchen, sagte ich zu meiner Frau, als wir die Sachen zum Kofferpacken zusammensuchten. „Einiges“, war die Antwort. Ich dachte mir meinen Teil und sagte, dass ich den ganz kleinen Koffer nehmen werde, der auch als Handgepäck durchgeht. „Das schaffst Du nie“, war ihre Antwort. Ich ließ mich nicht beirren. Meine Hemden und Shirts, Unterwäsche und ein paar kurze Hosen waren schnell verstaut. Und im kleinen Koffer war noch Platz.

Währenddessen stapelten sich die Sachen meiner Frau immer höher. Ich sagte ihr, dass ich fertig sei und mich aufs Sofa setzen werde, um im Reiseführer zu blättern. Sie schaute über ihren Kleiderberg und der Gesichtsausdruck war nicht so richtig fröhlich. „Das reicht nicht“, stellte sie mit ernstem Tonfall fest, nachdem sie mein Köfferchen gesehen hat. Warum das nicht genug sei, wollte ich wissen. „Das ist doch wohl klar“, erwiderte sie. „Wir sind sieben Tage dort, da brauchst du doch mehr als drei kurze Hosen. Und außerdem hast du auch viel zu wenig lange Hosen dabei. Ich kenn’ dich, du frierst doch immer.“ Und sie empfahl mir noch Pullover und eine dicke Fließjacke und mehrere weiße Hemden mitzunehmen. Und dann gab sie mir noch die Luftmatratze, die ich angeblich unbedingt mitnehmen wollte. Auf meinen Einwand, dass das viel zu viel sagte sie nur: „Nimm einfach einen größeren Koffer.“ Und sie verschwand wieder hinter ihrem Kleiderberg.

In einem günstigen Moment legte ich die überflüssigen Sachen wieder in den Schrank. Der Koffer, den meine Frau mitnimmt, ist ungefähr doppelt so groß, wie mein Köfferchen. Und so voll, dass ich ihn mit Gewalt schließen musste. Ich wette, die Hälfte der Sachen sind nach unserer Rückkehr unbenutzt.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Mathias Klein