Hannover

Ja, es war meine Idee, den Weihnachtsbaum mal auf einer Plantage selbst zu sägen. Nicht nur weil er länger hält. Wir leben ja schließlich auch auf dem Land, da kennt man sich im Umgang mit Axt und Säge bestens auf. Und so überwand ich den Widerstand beim Rest der Familie. Als wir an der Plantage ankamen, regnete es in Strömen. Wir bemühten uns trotzdem um gute Laune. Ich nahm die Säge in die Hand, und stapfte auf den endlosen Tannenwald zu. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, Wald müsste von mir und meiner Säge erlegt werden. „Der ist gut“, sagte meine Frau und musterte gründlich eine Nordmanntanne. „Und der hier ist geradezu perfekt“, meinte ich an einem Baum einige Meter weiter. „Das ist mein Lieblingsbaum, den will ich haben“, rief meine Tochter, die schon weiter entfernt war.

Immer wenn wir gerade den perfekten Weihnachtsbaum entdeckt hatten und ich gerade die Säge ansetzen wollte, sahen wir einen noch besseren Baum. So ging es eine ganze Zeit lang, bis unsere Tochter sagte, dass sie jetzt gar keine Lust mehr haben, und dass ihr kalt sei und dass sie jetzt unbedingt ins Auto wolle und dass sie richtig sauer sei, dass sie das Handy zuhause lassen sollte. Wir ließen es uns nicht anmerken, aber eigentlich hatte sie recht: Landdbewohner hin oder her, den Baum auf einer Plantage selbst zu sägen, das war nichts für uns. Also brachen wir das Waldabenteuer ab und stapften nass und frierend zum Plantageneingang. Ich bestand noch auf einem Glühwein. Dann brachten wir das Kind zu ihrem Handy, fuhren weiter zum örtlichen Supermarkt und kauften dort aus einer Auswahl von rund 20 Bäumen unseren Weihnachtsbaum. Und der ist wirklich schön.

Von Mathias Klein