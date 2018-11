Hannover

Mein Autohersteller schrieb mir kürzlich, dass es ein Nachfolgemodell für mein Fahrzeug gibt. Die Neuen sehen – wie immer – irgendwie besser aus und würden sogar auf meine Stimme hören. Das lockt mich aber nun wirklich nicht. Worüber soll ich mich mit meinem Auto unterhalten? War’s kalt heute Nacht da draußen auf der Straße? Hast du eigentlich Schweißtropfen auf der Frontscheibe, wenn meine Frau einparkt? Ich bin kein Technikverächter, aber diese Quatscherei mit den verschiedenen Maschinen hat mir noch nie imponiert.

Irgendwann hatte sich auf meinem heimischen Rechner auch so ein Sprachassistent gemeldet. Mein Text war fertig; ich befahl: „Computer ausstellen!“ Daraufhin der Rechner: „Tut mir leid, ich kann dir damit nicht helfen.“

Daraufhin ich: „Du kannst dich nicht mal selbst ausstellen?“ Vielleicht war das zu schroff. Andererseits – der Computer kommt aus Amerika. Da drüben sind sie doch von ihrem Präsidenten ganz andere Töne gewohnt. Die Maschine gab schließlich klein bei: „Ich bin nicht perfekt, ich lerne dazu, ich werde mich bessern.“ Und dann machte sie ein paar Vorschläge, was ich fragen könnte. Unter anderem: „Hat Bayern gewonnen?“ Also wirklich. Was interessiert mich dieser Angeberverein aus dem Süden.

Dann starrte ich eine Weile auf das Foto auf meinem Bildschirm, dachte an die vielen Momente des Genervtseins, als der Computer einen Text falsch abgespeichert hatte, ein wichtiger Absatz einfach verschwunden war, ein Programm nicht laufen wollte, als er angeblich keine Verbindung zum Internet aufbauen konnte, obwohl ich so in Eile war und dergleichen mehr. Und ich beschloss, mich zu rächen, ihm seine ganze Unterlegenheit in alle Schaltkreise zu rufen. „Koch mir einen Kaffee!“

Und was antwortet er mir? „Welchen Kontakt meinst du?“

Von Hans-Peter Wiechers