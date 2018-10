Hannover

Liebes Finanzamt, ich hätte da mal eine Frage. Ich habe nämlich von dieser bedauerlichen Panne bei Ihnen mit dem gekappten Kabel in meiner Zeitung gelesen und nun wüsste ich gern, wie das alles so bei ihnen organisiert ist. Ich nehme an sehr, sehr gründlich, wie man es sich bei einem Finanzamt eben vorstellt. Ich frage nämlich deshalb, weil meine Frau und ich neulich von der Finanzverwaltung angeschrieben wurden, dass wir die Steuererklärung machen müssen, innerhalb von vier Wochen.

Und ehrlich gesagt, waren ja erst zwei Wochen Herbstferien, und wenn wir währenddessen nicht arbeiten mussten, war eigentlich immer gutes Wetter, und wir haben einen Garten, der hat uns schon früher ermahnt, dass er auch mal fertig gemacht werden muss. Zwar ohne Brief, sondern nur durch seinen Anblick. Man sieht das ja an den vielen vertrockneten Stauen und den Blättern die überall rumliegen, vielleicht kennen Sie das. Außerdem hatte meine Frau schon im Sommer angemahnt, dass die Zeit, den Carport aufzuräumen, gekommen sei. Und wir mussten ja noch in den Urlaub.

Und jetzt, jetzt sind wir wieder am Arbeiten. Und sie können mir glauben, hier im Büro ist ziemlich viel liegen geblieben, das muss auch erst einmal weggeschafft werden, da geht es keinem besser. Also meine Frage geht in die Richtung, dass sie ja jetzt ein bisschen zeitliche Luft bekommen haben. Wenn das Kabel wieder geflickt ist, was ja vielleicht dauern kann, dann kommen doch erst mal die Steuerklärungen von den Bürgern an die Reihe, die schon früher abgeben mussten als wir, denke ich jedenfalls. Dadurch hätten wir doch noch ein paar Tage Zeit, den Schuhkarton mit den Belegen aus der Ecke herauszuholen. Das sehe ich doch richtig oder?

Von Mathias Klein