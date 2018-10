Hannover

Der Super-Sommer geht in die Verlängerung, da müssen die Autos schnell noch mal in der Sonne glänzen. Wir üben Waschstraße. Da übersteigt das Schaumbad mit Hartwachs, Unterbodenschutz und Felgen-Jet zwar fast den Zeitwert des Autos, aber Fahren und Tanken reicht auch für den Fahranfänger schließlich nicht. Zwei Waschstraßen fahren wir nicht an, weil die Schlangen bis auf die Straße reichen. Bei Nummer drei reihen wir uns hinter einem guten Dutzend Autos ein. Alle sind sauberer als unseres, viele sehr viel größer. Vor uns steigt eine betagte Dame aus ihrem Geländewagen. Sie klopft ans Fenster. Noch nie sei sie in einer Waschstraße gewesen, sie habe ein wenig Angst. Ob es möglich sei, ihr Gefährt für sie durch den Putz-Parcours zu steuern?

Mit teuren, großen Autos habe ich wenig Erfahrung. Ich sage trotzdem zu und besteige den Jeep. Sofort bin ich heillos überfordert mit all den Knöpfen, Hebeln und blinkender Elektronik. Bis zum Sprühbogen habe ich noch nicht herausgefunden, wie das Fenster wieder zu geht. Die alte Dame sitzt derweil neben der Waschstraße mit einem Kaffee in der Sonne. Die Mitarbeiter haben ihr einen bequemen Stuhl gebracht. Während des Waschvorgangs gehen Scheinwerfer, Scheibenwischer und Radio gleichzeitig an, hinter mir rutscht das eigene Auto gerade aus der Spurrille. Das Fenster ist zu, allerdings habe ich die Scheibe auf der Beifahrerseite vergessen. Dann eben mit Innenwäsche.

Als sich endlich das Rolltor am Ende erhebt, wartet die Besitzerin bereits in einer Parkbox mit Staubsauger und winkt mich ein. An unserem Auto ist während der Fahrt im Waschtunnel der Seitenspiegel halb abgebrochen. Die Dame bedankt sich herzlich. Wie es denn nun weitergehe, erkundigt sie sich mit Blick auf Fußmattengitter und Spezialsauger. Wir verabschieden uns schnell. Und beobachten, wie sie einen Senior anspricht, der gerade seinen Kofferraum reinigt. Bei einem letzten Blick in den Rückspiegel glaube ich den bequemen Stuhl zu erkennen, der jetzt vis-à-vis der Staubsaugerplätze steht. Und der Senior saugt den Jeep. Es ist doch immer wieder schön, wenn man helfen kann.

Von Susanna Bauch