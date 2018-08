Hannovers neue Arbeitswelt – der Hafven. Konzipiert von einem kreativen Haufven junger Leute und unvfergesslich, wenn man es einmal gelesen hat. Hafven. Das Wort hat im Kopf geankert. Und der Hafven in Hannover. Der Nerdpool der Nordstadt. So arbeitet man heute also. Coworking, Makerspace – man darf sich von solchen Begriffen nicht abschrecken lassen, auch wenn man aus der Zweimannbüro- und Notizblockcommunity kommt, in der die Älteren einst das Wort Teamwork noch nachschlagen mussten.

Dann mal ran. Auszug aus dem Hafvenprogramm der Woche: Donnerstag Open Prototyping Session, Freitag Workshop Geodätische Kuppel x festool 18V Maschinen, Sonnabend Metal Basics Drehbank und, leider schon vorbei, das hier: „FUTUR X PitchBoXing mit Hafven Smart City Hub & VentureVilla“. Was fällt auf? Das Wort „mit“ passt nicht zu den anderen. Für den Notizblocker ist es aber ein Einstieg.

Weil man ja beim Coworken was essen muss, gibt es im Hafven ein Open Breakfast für die Community, bei dem jede*r eingeladen ist. Und heute Abend einen Night Food Market. 17 bis 22 Uhr. Night Food. Nur echt ohne Binde Strich. Und während man noch überlegt, was Night Food von Day Food, Slow Food und Street Food unterscheidet und wann das erste Nightfoodtruckfestival in Hannover steigt und ob Night Food noch Night Food ist, wenn beim Warten auf die Buddha Bowl die Sonne aufgeht, weil man einen Nightslowfoodtruck erwischt hat und man eigentlich schon beim Open Breakfast ein Buddhabrot essen müsste – während man sich also das alles fragt, fällt einem ein Programmpunkt zwischen PitchBoXing und Festool auf, der alle mitnimmt: Feierabendbierchen. Das geht immer. Allein oder Coworking. Und als Night Food ein schönes Jevfer.

Von Uwe Janssen