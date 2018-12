Hannover

Meine Freundin Birgit arbeitet seit ein paar Jahren als Tagesmutter. Die Kinder sind weitgehend aus dem Haus, der Mann auch und Enkel sind noch nicht in Sicht. Als gelernte Erzieherin war sie eine ziemlich lange Zeit raus aus dem Job. Sie sagt, Kinder und Eltern hätten sich in den letzten 15 Jahren verändert. Nicht nur wegen der Smartphones. Alle machten irgenwie mehr ihr eigenes Ding.

Damit die Tagesmütter ihre Aufgaben auch pädagogisch perfekt erledigen, treffen sie sich alle paar Wochen zum Erfahrungsaustausch. Birgit sagt, Konsens sei der Eindruck, dass immer mehr Eltern ihren Nachwuchs möglichst lange betreuen lassen wollen – natürlich, weil sie einen Haufen Arbeit haben und die Kinder Kameraden haben. Krabbelgruppe, Kita, Ganztagsgrundschule, Sportverein, Musikschule und für die Zwischenzeiten die Tagesmutter. Da kommt ja dann auch schon bald das betreute Wohnen, meint Birgit. Alles perfekt überbrückt. Sie liebt ihre Tageskinder. Und hat auch Verständnis für die Eltern, die alles so gut wie möglich unter einen Hut bringen wollen. Manchmal findet sie es aber ziemlich schade, dass keine Zeit zum Reden über das Kind bleibt. Termindruck geht vor.

Ihre Mitstreiterinnen in der Tagesbetreuung, die schon länger dabei sind, sehen das gelassener. Man solle den Eltern Zeit für eigene Erfahrungen und Prioritäten lassen und Verständnis für vermeintliches Unvermögen in puncto Erziehung aufbringen. Schließlich seien die Väter und Mütter alle Quereinsteiger und irgendwie in der Probezeit.

Gut, dass es für den Job weder Zwischenzeugnis noch Abmahnung gibt. Würde zuweilen eng.

Von Susanna Bauch