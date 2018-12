Hannover

Traditionsgemäß wird im Freundinnenkreis vorweihnachtlich gewichtelt. Wir haben ein Budget und ein Motto. Diesmal durfte Sarah wählen – etwas Schlüpfriges sollte es sein. Ich finde, das ist per se Geldverschwendung und sowieso bei Generation 50 plus entweder nur peinlich oder auch noch etwas bieder. Ich habe einen hübschen Tanga-Slip gekauft – schließlich haben wir alle Töchter, die das noch tragen können.

Beim Wichtelwürfeln bekommen wir ja die Katze im Sack, das heißt keine weiß, was in der Geschenkverpackung auf sie lauert und wer da was ausgesucht hat. Wir haben daher ein bisschen Angst vor dem Auspacken, schließlich sitzen wir in einem gut besuchten Lokal und haben schon durch unseren zahlenmäßigen Auftritt ungewollt für Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt also Schlüpfriges auswickeln – unter neugierigen Blicken von diversen, recht männlich besetzten Nachbartischen. Nach den ersten beiden Runden atmen wir auf. Schlüpfrig bedeutet bei uns allenfalls harmlos – weit weg von frivol, ordinär oder schamlos. Die Idee mit dem Slip hatte noch jemand, darüber hinaus gab es eine leicht zweideutig geformte Kerze, einen BH als Aschenbecher (wer war das?), Equipment für die Intimrasur, ein Liebespaar-Feuerzeug, eine Kamasutra-Ausgabe von 1980, rote Netzstrümpfe, Socken mit Pobacken als Ferse und ein abgelaufener Gutschein von Beate Uhse.

Wir waren irgendwie erleichtert aber auch ein bisschen ernüchtert. Schlüpfrig in der Muttirunde hat nicht all zu viel zu bieten und ist absolut unsexy. Am Nachbartisch indes hatte Mann unser Motto klar erkannt – ah, Schrottwichteln, die Damen, alles für die Tonne. Das kann man(n) sehen, wie man will.

Lüttje Lage: Hier finden Sie weitere lustige Texte aus unserer Serie

Von Susanna Bauch