Hannover

Neulich musste mein Auto in die Werkstatt. Mir wurde ein Leihwagen bereitgestellt. Ein schicker Kombi japanischen Fabrikats mit Automatikgetriebe. Nun fahre ich sonst ein Gefährt anderen Herstellers und lege die Gänge selbst ein. „Lassen Sie Ihr linkes Bein bis heute Abend einfach bei uns“, gab mir der Mitarbeiter des Autohauses im Scherz mit auf den Weg.

Dieses Hinweises hätte es gar nicht bedurft. Obwohl ich mich entschloss, beidfüßig einzusteigen, kam ich gar nicht erst in die Verlegenheit, aus Gewohnheit in Richtung der nicht vorhandenen Kupplung zu treten. Denn ich suchte nicht nur den Schaltknauf vergeblich, sondern auch den Hebel zur Sitzverstellung. Links neben mir befanden sich stattdessen einige Knöpfe. Doch nachdem ich mehrere davon ausprobiert hatte und den Sessel damit zwar in alle Richtungen bewegt hatte, nur nicht näher an die Pedale heran, gab ich auf und rückte einfach selbst etwas nach vorn.

Flüsterleise rollte ich mit dem Auto vom Hof, das Radio lief nicht. Ich versuchte es mit einem der zahlreichen Tippschalter auf dem Hightech-Lenkrad. Musik bekam ich keine zu hören, dafür piepte jetzt das Armaturenbrett penetrant. Dazu blinkte der Außenspiegel rhythmisch. Und auf dem Messeschnellweg das Fahrzeug hinter mir per Lichthupe, denn schneller als 80 konnte ich nicht fahren, da ich wohl versehentlich die Geschwindigkeitsregelanlage aktiviert hatte.

Schwitzend erreichte ich mein Ziel – nicht nur, weil es mir nicht gelang, die Sitzheizung wieder auszuschalten. Der Rückweg am Abend verlief reibungslos. Zum Glück stand ich im Stau. Schneller als 80 konnte man da sowieso nicht fahren.

Von Ole Rottmann