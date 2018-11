Hannover

Der hannoversche Finanz- und Ordnungsdezernent macht derzeit von sich reden, weil er sich hingebungsvoll um Sicherheit und Sauberkeit kümmert. Er scheut nicht die Mühen der Ebene, um für das neue kommunale Konzept mit Ordnungsdienst, verstärktem Kehrmaschineneinsatz und Müllmelde-App zu werben. Dutzendfach taucht Axel von der Ohe in Bezirksratssitzungen auf, tingelt über Märkte, präsentiert sich als Macher. Doch jüngst verblüffte der 41-Jährige die Zuhörer im Döhrener Bezirksrat mit einem Satz, der Sicherheit und Ordnung im Grammatikalischen auf eine harte Probe stellte. „Sie frugen“, sagte der Dezernent zu einer Mitarbeiterin der Gemeinwesenarbeit, „ob wir einmal bei Ihnen in Mittelfeld vorbeischauen können.“

Abgesehen davon, dass er dies einen Satz später bejahte, hatte er doch tatsächlich gesagt: „Sie frugen.“ Nicht: „Sie fragten.“ Sollte sich der Dezernent einen peinlichen sprachlichen Ausrutscher geleistet haben? Oder hatte ich im Deutschunterricht gepennt? Nach der Sitzung sprach ich von der Ohe an. Er benutze diese Zeitform schon lange, erzählte er, obwohl seine Mutter ihm immer geraten habe, das zu lassen. Er meine aber, „frugen“ klinge irgendwie gelehrt. Und dabei lächelte der Dezernent. Verschmitzt. Sollte dieser Ausdruck jedoch völlig neben der Spur sein, so seine Bitte, möge ich ihn informieren.

Eine Blitzrecherche ergab: „Fragen“ ist ein schwaches Verb. Ohne abweichenden Vokal. Also, meint der Duden, ist „fragte“ korrekt. Immerhin existiere eine aus dem Niederdeutschen stammende Form „frug“, die man im 19. Jahrhundert gern in der Literatur verwendete, heute aber nur noch sehr selten und regional gebrauche. Allerdings gibt es Sprachwissenschaftler, fand ich heraus, die dem Duden widersprechen. So entstamme „frug“ frühem Neuhochdeutsch, das sich über den thüringischen und obersächsischen Sprachraum nach Ostelbien und Niedersachsen ausgebreitet habe.

Lieber Herr von der Ohe, Niederdeutsch hin, Neuhochdeutsch her – in diesen Expertenstreit mag ich mich nicht einmischen. Eines aber scheint gewiss: „Frug“ ist bestenfalls eine Insellösung. Und da Sie sich ja auf die Fahnen geschrieben haben, die Bürger mit mehrheitsfähigen Konzepten zu beglücken, würde ich an Ihrer Stelle zum „fragten“ zurückkehren. Nachher frägt Sie noch jemand, ob man dem Ordnungsdienst auch verstörende Verbformen melden kann.

Von Michael Zgoll