Hannover

Bis Ende Dezember ist ab jetzt nicht mehr meine Zeit um mich draußen aufzuhalten. Ich habe nämlich gehört, dass Wespen in diesem Jahr in Scharen auch in Hannover unter freiem Himmel Weihnachten und Silvester feiern wollen. Eine ungewöhnlich lange und intensive Plage stehe bevor. Mir reicht schon die normale Zwetschgenkuchenzeit und eigentlich reicht mir auch schon eine einzige Wespe. Sofern sie lebt.

Ich möchte nicht bis Ende Dezember drinnen hocken. Allerdings geht auch kaum noch jemand mit mir raus, da ich bei gelb-schwarzem Gesumm sofort um mich schlage und das Tier dann regelmäßig meine coolen Mitstreiter sticht. Eine Kollegin hat mir jetzt buchstäblich einen heißen Tipp gegeben – eine elektronische Insektenklatsche. Okay, gegen Fliegen und Mücken habe ich nichts, aber die Wespen machen mir einfach Angst. Ich habe mich daher gewappnet. Das Gerät kam per Bestellung in einer handlichen Umhängetasche ins Haus, im Format eines kleinen Tennisschlägers. Sieht also ziemlich sportlich aus.

Im Biergarten hatte ich am Wochenende das Geräte erstmalig dabei. Lässig habe ich den besonderen Schläger neben mir auf die Bank gelegt. Zum Einsatz ist er nicht gekommen. Nicht, dass es zwischen Bratcurry und Alster nicht vor Wespen gewimmelt hat, aber aufmerksame Mitmenschen haben verhindert, dass ich reihenweise stechende Insekten sediere. Eine Dame kam an unseren Tisch, um mir einen eindrucksvollen Vortrag zum Thema Tierquälerei zu halten. Ein Pärchen machte mir klar, dass ich draußen nichts zu suchen habe, die Wespen aber schon. Klar, natürlicher Lebensraum bis Dezember. Und ein Herr machte mich freundlich darauf aufmerksam, dass Wespen unter Naturschutz stünden und ich mit einer vierstelligen Geldbuße zu rechnen hätte, sollte ich ein Exemplar ohne Not per Stromstoß ins Jenseits befördern. Er würde jederzeit für eine Anzeige bereit stehen.

Ich habe mich ziemlich schnell und kleinlaut mit meiner sportlichen Tarntasche verabschiedet. Zu viele Wespenversteher im Biergarten. Von einem hab ich auf dem Heimweg allerdings noch profitiert. Er machte mit seinem Auto am Zebrastreifen eine Vollbremsung um mir – vermutlich wegen meines maisgelben Kleides – seine Botschaft mitzugeben: „Ich bremse eben auch für Wespen.“ Vorbildlich, in diesem Fall.

Von Susanna Bauch