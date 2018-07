Hannover

An der Ampel gestanden. Vor Rot. Bischofsholer Damm, Ecke Kerstingstraße. Kerstingstraße, kleine Straße. Vekehrsunauffällig. Kein Querverkehr. Keine Rushhour. Nur vereinzelt Staubildung, wenn einer beim Rückwärtseinparken trotz Raum für die „Aida Stella“ achtmal mit dem dumpfen Reifen-Bordstein-Quietschgeräusch scheitert und alle warten müssen. Ansonsten: nichts. Aber eine Fußgänger- und Fahrradampel. Trotzdem nicht bei Rot gegangen. Ist verboten.

Ruhe genossen. Versucht, die Entfernung zwischen beiden Pfosten der Ampel zu schätzen. Guter Hängemattenabstand. Überlegt, ob man überhaupt von Überqueren sprechen kann, wenn der Überweg so übersichtlich ist, dass er mit einem geübten Spagat überbrückt werden könnte. Andere, breitere Querstraßen am Bischofsholer Damm kommen ohne Ampel aus. Auch vertikale Verkehrsströme sind in der Kerstingstraße nicht zu erwarten. Eigentlich könnte man … nein, verboten.

Autos, Bahnen, Fußgänger und Fahrradfahrer beobachtet, die, von Ampeln abwechselnd und sicher geleitet, die gesamte Restkreuzung benutzen. Nur die kleine Kerstingstraße nicht. Darüber eine Grünphase verpasst.

Alternativen der Übergangssicherung erwogen (Verkehrskasper, 3-D-Zebrastreifen, Tunnellösung) und alle verworfen. Überlegt, ob die Üstra nur Bahnhaltestellennamen an Straßen vergibt, die eine Ampel haben, und deshalb die nach internationalem Ansehen dürstende Kerstingstraße sich damals vor der Expo eiligst zum Verkehrsknotenpunkt mit erhöhtem Lichtzeichenbedarf upgegradet hat.

Vier Meter in die immer noch bewegungslose Kerstingstraße gegangen und Überquerungssicherheit auch dort mit „hoch“ beurteilt, selbst für vermehrungsfreudige Entenfamilien und bei Krötenwanderungen. Überlegt, ob es gerecht ist, dass Kreuzungen achtspuriger Straßen plus Bus- und Bahnverkehr genau das gleiche Ampelsystem haben wie die halbspurige Einmündung Kerstingstraße, an der eine lichtzeichentechnisch zu regelnde Begegnung zwischen Fußgänger und Autofahrer etwa die gleiche Häufigkeit hat wie ein zugefrorener Maschsee. Aber Sicherheit geht vor.

Jetzt ist Grün.

Von Uwe Janssen