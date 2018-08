Diese Lüttje Lage als Podcast hören:

Hallo, Autofahrer in dem ziemlich großen, schwarzen Auto mit ziemlich viel Brumm. Ok, ich gebe zu, es ist gerade sehr heiß. Aber das gilt auch für alle anderen. Und es ist noch lange kein Grund, in die Straße hineinzufahren, obwohl wegen der links und rechts parkenden Autos kein Platz für uns beide sein würde. Und ich brauchte nur noch ein paar Meter, dann wäre ich weg gewesen.

Stimmt, ich fahre nur einen Kleinwagen. Sie haben sich mit Ihrem großen Wagen ziemlich quer in die Engstelle gestellt. So klein ist mein Auto nun auch nicht. Ein Motorrad hätte vielleicht an Ihrem hinteren Kotflügel vorbeigepasst. Dass Sie mich dennoch aufforderten, zu fahren, verstand ich erst als Witz. Und den Satz von Ihnen „Du bist doch bekloppt“ hätte ich gern einfach ignoriert. Aber außer mir saßen noch drei Mädchen im Auto, die ich vom Schwimmbad am Ende dieser Straße abgeholt hatte.

Gern hätte ich Sie gefragt, was die jungen Leute von unserer Gesellschaft denken sollen, wenn erwachsene Menschen versuchen, eine Meinungsverschiedenheit mit Beschimpfungen zu lösen. Nur weil das größere und teurere Auto weichen muss. Dass Sie dann sich doch entschlossen haben, die paar Meter zurückzufahren, finde ich wirklich sehr großherzig.

Dass Sie mich dann noch weiter beschimpften, hat mich eher amüsiert. Und auch die Mädchen im Auto haben gelacht. Ich riet den Schülerinnen, sich bessere Vorbilder zu suchen.

Meteorologen empfehlen bei der Hitze übrigens lauwarmen Tee, vielleicht wäre lauwarmer Kamillentee am besten.

Von Mathias Klein