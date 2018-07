Hannover

Von allen möglichen Experten wird in diesen heißen Tagen gern empfohlen, zur richtigen Abkühlung am besten ins kalte Wasser eines Freibads zu springen. Am Sonntag sehnten wir uns am Nachmittag nach einer Abkühlung und fuhren zum Freibad, besser gesagt, in die entferntere Nähe. Es war, als habe sich die halbe Region ausgerechnet an diesem Sonntag in dieses Freibad aufgemacht – und jeder mit einem Auto. Im Bad wollte ich mir eigentlich erst einmal vom Bademeister zeigen lassen, wo das Wasser ist, ich konnte es nämlich vor lauter Menschen nicht sehen. „Sei nicht kindisch“, sagte meine Frau.

Wie man bei diesem Betrieb ins Wasser springen soll, müsste mir die Experten gern einmal erklären. Also nahmen wir die Leiter ins Becken. Nach zwei Schwimmzügen kamen mir drei Männer im Vorruhestandsalter entgegen, die sich über Buffets bei den Geburtstagen der Schwiegermütter unterhielten. Sie wollten mir auf keinen Fall Platz machen. Ich wich nach rechts an den Beckenrand aus. Aber auch dort kam ich nicht weiter, ein jüngerer Familienfreundeskreis hatte sich offenbar vorgenommen, allen seinen Kindern am Beckenrand Schwimmen beizubringen. Nächste Hindernisse waren eine Rückenschwimmerin und dann Jugendliche, die versuchten, sich gegenseitig unter Wasser zu ziehen.

Ich war alles andere als erfrischt, sondern jetzt erhitzt und kletterte aus dem Becken. Abkühlung verschaffte die kalte Dusche am Beckenrand. Mit meiner Tochter beriet ich die Situation. Kurzzeitig überlegten wir, uns einen Bereich für ungestörtes Schwimmen zu schaffen, indem wir mit angezogenen Beinen so ins Wasser springen, dass das Gesäß zuerst auf die Wasseroberfläche trifft. Angesichts der Menschenmassen und des grimmigen Bademeisters verwarfen wir den Vorschlag. Wir sind dann wieder nach Hause gefahren und haben uns nacheinander unter die kalte Dusche gestellt. Das ist eine wunderbare Erfrischung, auch wenn das die Experten offenbar nicht wissen.

Von Mathias Klein