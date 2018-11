Hannover

Zuletzt ist es wieder häufiger vorgekommen, wenn ich auf dem Bahnsteig in Kaltenweide auf die S-Bahn zum Hauptbahnhof gewartet habe: Zur verabredeten Zeit kein Zug in Sicht, knacksen im Lautsprecher, dann die Computerstimme: „Hinweis...“ Man weiß was kommt, aber nicht, wieviel es werden wird. Die Stimme klärt auf: „... cirka zehn Minuten später. Grund dafür ist...“ Den Grund will man gar nicht wissen, weil man ihn ja kennt. Es ist die generelle Unfähigkeit der Bahn, ein Fortbewegungsmittel auf vorgegebenen Gleisen pünktlich von einem zum anderen Ort zu schicken.

Während wir sonst schweigend im Zug Platz nehmen und uns mit dem Smartphone in die weite Netzwelt begeben, ist es bei „cirka zehn Minuten später“ anders. Wir reden miteinander: „Ihr Anschlusszug auch futsch?“ „Muss meinen Termin verschieben.“ „Immer dasselbe.“ „Ich nehme sowieso schon immer eine Bahn früher“.

Man kann es auch so sehen: In einer Zeit, in der viel Streit und Unversöhnlichkeit über das Land gekommen sind, bietet die Bahn in ihrem Versagen etwas, das uns eint. Sie sollte an ihrer Pünktlichkeitsrate arbeiten, aber nicht zu sehr. Sonst können wir nicht mehr kollektiv schimpfen.

PS: Diese Glosse erscheint heute cirka zehn Minuten später. Grund dafür ist...

Von Bernd Haase