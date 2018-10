Hannover

Die Polizei hat ein Phantombild eines Mannes veröffentlicht, der in der Südstadt eine 15-Jährige mit einem Messer verletzt haben soll. Der Vorfall ereignete sich bereits am Maifeiertag gegen 16 Uhr. Die Jugendliche ging an der Maschstraße in Richtung Aegidientorplatz, als sich ihr an der Lemförder Straße ein Unbekannter in den Weg stellte. „Nachdem die 16-Jährige an ihm vorbeigehen wollte, zog der Angreifer ein Küchenmesser aus seiner Jacke und schubste sie zurück“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Dabei verletzte der Täter die Jugendliche am Unterarm, die 16-Jährige konnte aber die Flucht ergreifen.

Dieser Mann soll mit einem Küchenmesser am Maifeiertag eine 16-Jährige am Unterarm verletzt haben. Quelle: Polizei

Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und spricht Deutsch. Der Mann habe nach Angaben der Jugendliche „auffällig abgekaute Fingernägel“ und trug zur Tatzeit eine schwarze Hose, ein gleichfarbiges T-Shirt und Springerstiefel. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 32 17.

Von pah