Hannover

Zahlreiche Angehörige und Betroffene haben am Sonnabend an der Marktkirche den verstorbenen Drogenabhängigen des Jahres 2017 aus der Stadt und dem Umland gedacht. Zu der Gedenkveranstaltung, die einmal pro Jahr an immer wechselnden Orten der Stadt organisiert wird, hatte ein Zusammenschluss mehrerer Vereine und Initiativen geladen, die sich um Suchtkranke kümmern. Im vergangenen Jahr waren zehn Menschen in der Region an den Folgen ihrer Drogensucht gestorben. In diesem Jahr sind es bereits sechs.

Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) wies in seiner Begrüßung auf die vielen positiven Entwicklungen hin, die von der Verwaltung angeschoben worden waren. In Kürze werden in der Innenstadt zwei Automaten aufgehängt, an denen Abhängige zum Selbstkostenpreis saubere Spritzen kaufen können. Der im November eröffnete Drogenkonsumraum, das „Stellwerk“, werde gut angenommen, sagte Herrmann. „Im Schnitt zählen wir dort 150 Besucher pro Tag“, sagte der Bürgermeister. 36 Mal sei es bislang im „Stellwerk“ zu einem Notfall gekommen, alle seien durch die rechtzeitige Reaktion der Helfer im Konsumraum glimpflich ausgegangen. Die Stadt gibt derzeit jährlich eine Millionen Euro für die Beratung und Betreuung von Suchtkranken aus.

Eine große Herausforderung für die Stadt sei es nach wie vor, bezahlbaren Wohnraum und Übernachtungsmöglichkeiten für Drogenabhängige zu schaffen. „Wer suchtkrank ist, hat auf dem Markt kaum eine Chance, immer mehr Suchtkranke leben auf der Straße“, sagte Herrmann. Das sei vor allem mit Blick auf den kommenden Winter besorgniserregend.

Auf die Folgen der Obdachlosigkeit ging auch Ilona Rowek, die Sprecherin des Vereins „Junkies, Ehemalige, Substituierte“ (JES) ein: „Niedrigschwellige Angebote werden nicht wahrgenommen, sie sind für Beratung und Prävention kaum erreichbar, sozialer und gesundheitlicher Absturz, auch mit Todesfolge, sind vorprogrammiert.“

Von Tobias Morchner