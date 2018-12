Hannover

Ein aufmerksamer Zeuge hat die Polizei am Montagabend auf zwei mutmaßliche Taschendiebinnen auf dem Weihnachtsmarkt an der Marktkirche aufmerksam gemacht. Der Hinweisgeber beobachtete auf dem Platz vor der Kirche gegen 19.30 Uhr zwei 24 und 24 Jahre alte Frauen. Sie rempelten absichtlich eine Besucherin des Weihnachtsmarktes an, griffen dann unbemerkt in den Rucksack des Opfers und entwendeten das Handy der Frau.

Der Zeuge verständigte die Polizei. Die Beamten der sogenannten Präsenzwache auf dem Weihnachtsmarkt konnten die Verdächtigen wenig später anhand der guten Personenbeschreibung festnehmen. Bei der Durchsuchung der beiden Frauen stießen die Ermittler auf sechs Mobiltelefone, unter anderem das Handy, das sie kurz zuvor gestohlen hatten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls eingeleitet.

Von tm