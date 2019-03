Hannover

Der Streit um den Einbau des Lüpertz-Fensters in der Marktkirche droht, vor Gericht zu enden. Nachdem sich der Marktkirchenvorstand am Mittwoch mehrheitlich für die Buntglasfenster ausgesprochen hatte, kündigte der größte Gegner des Projekts, Georg Bissen, einen Tag später Gegenmaßnahmen an. Bissen ist Stiefsohn und Urheberrechtserbe von Dieter Oesterlen, dem Nachkriegsarchitekten der Kirche. Die Entscheidung des Kirchenvorstands habe ihn nicht überrascht, teilt Bissen auf Nachfrage der HAZ mit. „Ich werde nun die mir zur Verfügung stehenden rechtlichen Maßnahmen ergreifen“, kündigt er an.

Um den Fenster-Entwurf von Künstler Markus Lüpertz tobt seit Monaten eine Diskussion. Das Fenster zeigt neben einer stilisierten Luther-Figur auch fünf große Fliegen, ein Leichentuch und ein Skelett. Finanziert wird das rund 150.000 Euro teure Kunstprojekt vom früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder. Dieser war am Donnerstag zu einer Stellungnahme gegenüber der HAZ nicht bereit.

Schostok : Werk eines herausragenden Künstlers

Der Beschluss des Marktkirchenvorstands hat in Hannover ein geteiltes Echo hervorgerufen. Oberbürgermeister Stefan Schostok ( SPD) meint, dass es für Hannover von großem kulturellen Wert sei, das Werk eines herausragenden zeitgenössischen Künstlers an einem besonderen Ort zeigen zu können. „Auch im Hinblick auf die Bewerbung als Kulturhauptstadt nutzt die Marktkirche eine große Chance, ihren Anteil an der kulturpolitischen Entwicklung der Stadt deutlich zu machen“, sagt Schostok. Zudem sei eine strittige kulturelle Diskussion durchaus wertvoll. Hannovers ehemaliger OB Herbert Schmalstieg begrüßt die Entscheidung des Kirchenvorstands. „Das ist eine Bereicherung für die Stadt, für ihre Kunst und Kultur“, sagt Schmalstieg.

Toepffer : „Fenster gefällt mir nicht“

Hannovers CDU-Chef Dirk Toepffer ist zwiegespalten. „Mit persönlich gefällt das Fenster nicht“, sagt er. Dennoch sei es richtig, dass sich ein Kirchenbau verändere. „Kirche und Religion sind einem steten Wandel unterworfen, warum sollte das nicht baulich zum Ausdruck gebracht werden?“, meint er. Marktkirchenmitglied und Hotelier Veit Pagel hat prinzipiell nichts gegen bauliche Veränderungen, aber das Lüpertz-Fenster hält er für wenig erbaulich. „Das Fenster würde wie ein Fremdkörper in der Kirche wirken“, sagt er. Das Licht in der Kirche werde sich durch das Lüpertz-Fenster deutlich verändern. Pagel hätte sich eine Befragung der Gemeindemitglieder gewünscht, nun aber habe sich der Kirchenvorstand das Votum Schröders zu eigen gemacht. „Das Verfahren ist undemokratisch“, sagt Pagel.

Von Andreas Schinkel und Simon Benne