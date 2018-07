Maschseefest 2018: Das ist am Ostufer los

Aus der Stadt Bühnen, Restaurants und Bars - Maschseefest 2018: Das ist am Ostufer los Von Kalifornien in wenigen Minuten nach Frankreich: Das geht auf dem diesjährigen Maschseefest am Ostufer ganz problemlos – zumindest kulinarisch. Wir geben Ihnen einen Überblick über Restaurants, Bars und Stände.

Französisches Flair direkt am Maschsee gibt es in diesem Jahr wieder im Clichy am Ostufer. Quelle: Michael Wallmüller (Archiv)