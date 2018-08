Hannover

Auf dem Maschseefest gibt es an diesem Wochenende jede Menge Livemusik. Außerdem gehen am Sonnabend rund 100 Fackelschwimmer im Maschsee baden. Wir haben für sie die Programmübersicht – von Freitag bis Sonntag:

Freitag, 3. August:

Zum Start ins Wochenende gibt es auf den Bühnen rund um den Maschsee musikalische Unterhaltung. Das Highlight ist an diesem Abend der Auftritt von Sängerin Namika auf der Maschsee-Bühne am Nordufer. Was sonst noch los ist, lesen Sie hier:

Kinderwiese an der HDI-Arena, Karl-Thiele-Weg:

14.00-19.00 Uhr: Spiel- und Kreativangebote im Zeichen von Sinnen und Gefühlen, Hüpfburg, Kletter- und Bewegungsparcours „Wundaspiel“ und Tanzsession mit der Tanzschule Gregor

Bolero Island/ SeeTerrassen:

18.00 Uhr: radio ffn meets Bolero Island mit DJ Engin

radio ffn präsentiert auf der Maschsee-Bühne:

19.00 Uhr: Party mit den Moderatoren Caro Gawehns und Axel Einemann aus „Franky & Co. – Niedersachsens Morgenshow“ und ffn-DJ Chris

Sängerin Namika tritt am Freitagabend auf der Maschsee-Bühne am Nordufer auf. Quelle: dpa / Markus Scholz

21.30 Uhr: Namika (HipHop & Pop, größter Hit: „Lieblingsmensch“)

Hamborger Veermaster:

15.00 Uhr: Shanty-Chor Isernhagen & Lui is op Tournee

20.00 Uhr: Tanzen am See

Gosch-Sylt am Geibel:

19.00 Uhr: Szene-DJs

See-Wirtschaft am Geibel:

18.00 Uhr: DJ Stefan

Clichy am Geibel:

18.00 Uhr: DJ Moplay (Bereich „Casa Blanca“)

21.00 Uhr: DJ Aleksey (Bereich „Mama Thresl“)

Löwenbastion:

17.00 Uhr: DJ Giorgio

18.30 Uhr: Vertical Planet (Synth-Pop) und Phil (Phil Collins- und Genesis-Cover)

Wild Geese Irish Pub:

18.00 Uhr: Marc Eisenhauer (Acoustic-Pop & more)

Maschseequelle:

16.00 Uhr: Failed Construction (Rock, Pop und Blues)

20.00 Uhr: Dead or Alive (Bon Jovi-Cover)

Sonnabend, 4. August:

Am ersten Maschseefest-Sonnabend gibt es für Besucher an vielen Bühnen die Möglichkeit, Party zu machen. Um 21.30 Uhr steht die Schweizerin Stefanie Heinzmann mit ihrer Band auf der Maschsee-Bühne und sorgt für musikalische Unterhaltung. Was sonst noch los ist, lesen Sie hier:

Kinderwiese an der HDI-Arena, Karl-Thiele-Weg:

14.00-19.00 Uhr: Spiel- und Kreativangebote im Zeichen von Sinnen und Gefühlen, Hüpfburg und Kletter- und Bewegungsparcours „Wundaspiel“

15.00/17.00 Uhr: Zweistrichbackbord (Konzert-Theaterstück)

16.00 Uhr: Clown Fussel

Walk Act am Nordufer:

15.30-19.00 Uhr: Asterix und Obelix & Retörn of Bettmän

Show am Anleger Stadion:

15.30-19.00 Uhr: Lady Mariann & Opus Furore mit „Olympic Games“

Bolero Island/ SeeTerrassen:

18.00 Uhr: radio ffn meets Bolero Island mit DJ Engin

Die Schweizerin Stefanie Heinzmann kommt mit ihrer Band nach Hannover und tritt am Sonnabend ab 21.30 Uhr auf der Maschsee-Bühne auf. Quelle: Wilde (Archiv)

radio ffn präsentiert auf der Maschsee-Bühne:

19.00 Uhr: Party mit Dany Füg („Die 2 ab 2 – Niedersachsens Nachmittag“), ffn-Morgenmän Franky und ffn-DJ Chris

21.30 Uhr: Stefanie Heinzmann (Die Schweizerin kommt mit ihrer Band)

Sylt Lounge & Madsack See-Salon:

18.00 Uhr: Hannover Geht Aus!-Party

Hamborger Veermaster:

14.00 Uhr: Shanty Chor StörteBäcker & Käpt'n Taylor

20.00 Uhr: Tanzen am See

Gosch-Sylt am Geibel:

19.00 Uhr: Szene-DJs

See-Wirtschaft am Geibel:

18.00 Uhr: DJ Stefan

Clichy am Geibel:

18.00 Uhr: Casa-Legende Bodo Linnemann feiert 77. mit Kanzler DJ Michael Gürth (Bereich „Casa Blanca“)

21.00 Uhr: DJ Svenny (Bereich „Mama Thresl“)

Löwenbastion:

16.00 Uhr: DJ Giorgio

18.00 Uhr: Kensington Road (Indierock und Alternative-Pop) und Mit 18 (Westernhagen-Cover)

Wild Geese Irish Pub:

18.00 Uhr: Whiskey & Rye (Irish Live Music)

Maschseequelle:

15.00 Uhr: Into Echoes (Rock)

20.00 Uhr: Piknik Park (Linkin Park-Cover)

Waldkater meets Spain:

19.00 Uhr: Spanische Live-Band, Nené Vásquez (Percussion) & Mo'Horizons (Electro-Beats)

Auf dem See:

21.30 Uhr: Fackelschwimmen - Über 100 Taucher verwandeln die ca. 2 km lange Strecke mit Fackeln und Vereinsemblemen in ein Lichtermeer (Start: Westufer)

Sonntag, 5. August:

Auch am Sonntag ist tagsüber rund um den Maschsee einiges los. Ob Brunchen und Frühschoppen am See oder ein ökumenischer Gottesdienst – das Programm ist vielfältig. Wir haben für Sie alle Termine gesammelt:

Kinderwiese an der HDI-Arena, Karl-Thiele-Weg:

14.00-19.00 Uhr: Spiel- und Kreativangebote im Zeichen von Sinnen und Gefühlen, Hüpfburg und Kletter- und Bewegungsparcours „Wundaspiel“

Für Kinder gibt es auf dem Maschseefest wieder extra Aktionen und Programm auf der Kinderwiese. Quelle: Insa Catherine Hagemann (Archiv)

15.00/17.00 Uhr: Monsieur Momo (Clownerie)

16.00 Uhr: Clown Fussel

Maschsee-Bühne:

11.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

13.00 Uhr: Andy Lee & his Rockin' Country Men (Piano-Rock'n'Roll)

16.00 Uhr: Opal Ocean (Nuevo Flamenco Rumba Akustik Metal)

18.00 Uhr: Rody Reyes & Havana con klasse (NuSalsa de Cuba)

20.00 Uhr: Emersound (Brazilian Grooves meets Latin Reggae)

Walk Act am Nordufer:

15.00-18.00 Uhr: Asterix und Obelix & Drako

Show am Anleger Stadion:

15.00-18.00 Uhr: Lady Mariann & Opus Furore mit „Olympic Games“

Sylt Lounge & Madsack See-Salon:

13.00 Uhr: Sunday Funday (Brunch & Clubbing)

Hamborger Veermaster:

14.00 Uhr: Shantychor Hallerschipper

20.00 Uhr: Tanzen am See

Gosch-Sylt am Geibel:

11.00-13.00/14.30-18.00 Uhr: Der ultimative Gute-Laune-Frühschoppen mit Dick & Durstig

19.00 Uhr: Szene-DJs

See-Wirtschaft am Geibel:

10.30 Uhr: Brunch am See

Löwenbastion:

11.00 Uhr: Jazzfrühschoppen mit den Ellingtones

16.00 Uhr: DJ Giorgio

20.00 Uhr: Help! (Beatles-Cover)

Wild Geese Irish Pub:

12.00 Uhr: Frühschoppen mit DJ Danger

14.00 Uhr: Irish Boat Contest (Trinkspiel für Gruppen)

16.00 Uhr: Karaoke Party

Maschseequelle:

12.00 Uhr: Frühschoppen mit It's M.E. (Blues, Jazz, Rock & Pop)

15.00 Uhr: Razzle Dazzle (Rock'n'Roll-Show)

19.00 Uhr: Sex in Progress (AC/DC-Cover)

Waldkater meets Spain:

17.00 Uhr: Salsa Party mit DJ Andres

Von red/jsp