Hannover

Ein blau-weißes Dach, glitzernde Discokugeln und weiß lasierte hohe Holztische mit Sitzbänken oder weißen Barhockern: So sieht es im neuen Partyzelt Casa Blanca am Ostufer des Maschsees aus. Der neue Disco-Bereich in Höhe der Geibelstraße umfasst rund 350 Quadratmeter, zusammen mit einem nicht überdachten Bereich sind rund 400 Sitzplätze verfügbar.

Premiere auf dem Maschseefest 2018: Am Ostufer steht erstmals das Partyzelt Casa Blanca. Ein Blick in den neuen Disco-Bereich.

Mittwochs bis sonntags sind dort ab 18 Uhr immer Michael Gürth und andere hannoversche DJs im Einsatz und sorgen für Partystimmung bei den Maschseefestbesuchern.

Jahrzehnte betrieb Bodo Linnemann seine Kult-Kneipe am Weißekreuzplatz – direkt neben dem Edelrestaurant Clichy von Ekkehard Reimann. Beim diesjährigen Maschseefest sind sie jetzt wieder Nachbarn. Bei der Revival-Party stand Casa-Legende Linnemann selbst hinter dem Mischpult und legte die Musik auf. Auch bei der Champagner-Party mischte sich der 77-Jährige unter die Partygäste.

