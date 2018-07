Aus der Stadt Hannover - Maschseefest 2018: Das sind die Neuigkeiten Neue Szene-Gastronomen, ein weiteres Partyzelt und Namika auf der Bühne: Auf dem diesjährigen Fest rund um den See in Hannover gibt für Besucher viel Neues zu entdecken.

Burgeressen am Maschsee – da geht auf dem Fest unter anderem in der neuen irischen Ecke von Wild Gees und The Harp am Südanleger. Dazu gibt es irische Musik. Quelle: Wallmüller (Archiv)