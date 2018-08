Hannover

Das erste Partywochenende am Maschsee ist gestartet. Tausende Besucher strömten am Freitagabend bei sommerlichen Temperaturen an den See und feierten bis in die Nacht an den Ufern. Die schönsten Partybilder sehen Sie hier.

Zur Galerie Gutes Wetter und gute Laune: Das sind die Partybilder vom ersten Freitag auf dem Maschseefest.

Der Star am Freitagabend war Namika. Die Sängerin trat auf der Maschsee-Bühne am Nordufer auf. Am Ende spielte die Rapperin aus Frankfurt jedoch nur 35 Minuten – aus Sicherheitsgründen. Es wurde zu voll auf der Promenade, die Besucher drängten sich zu dicht vor der Bühne.

Von naw/jsp