Hannover

Drei Videokameras filmen die Besuchermassen des diesjährigen Maschseefestes am Nordufer. Am Freitag hat die Polizei die Details ihres Sicherheitskonzeptes präsentiert, die Videoüberwachung wird „in der Nähe der höchstfrequentierten Zugangswege angebracht“, sagt Behördensprecher Philipp Hasse. Die Kameras kamen erstmals beim diesjährigen Schützenfest zum Einsatz. „Das Konzept hat sich bewährt“, sagt Hasse. Die Aufnahmen vom Nordufer werden nach 72 Stunden gelöscht.

Bereits am Donnerstag hatte die Hannoverschen Veranstaltungs GmbH (HVG) die groben Züge des Sicherheitskonzeptes vorgestellt. Wie schon beim Schützenfest verzichten die Polizisten auf das Tragen von Maschinenpistolen – 2017 hatten sich die Beamten noch stärker bewaffnet präsentiert. Im Ernstfall seien sie aber griffbereit, so Hasse. Die mobile Wache wiederum wandert im Schatten des Courtyard vor das Sprengel-Museum. Der Standort vom Vorjahr sei ziemlich versteckt gewesen, „die Wache war nicht optimal platziert“, sagt Hasse. Sie ist täglich ab 14 Uhr besetzt, zusätzlich patrouillieren Einsatzkräfte über das Festareal.

Die geplanten Straßensperren wird es am Eröffnungstag, 1. August, sowie freitags und sonnabends ab 18 Uhr geben. Betroffen sind die Culemannstraße, das Arthur-Menge-Ufer sowie der Kurt-Schwitters-Platz und das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer vom Sprengel-Museum bis zum Altenbekener Damm. Sonntagssperrungen soll es laut Hasse nur „kurzfristig und lageangepasst“ geben, das gleiche gelte für die übrigen Festtage. An den Vorsperrungen werden aber keine Beamten stehen, die über die Verkehrsmaßnahmen informieren, so Hasse abschließend.

Hier lesen Sie alle wichtigen Informationen zur Anreise, dem gastronomischen Angebot und dem musikalischen Programm auf dem diesjährigen Maschseefest. Eine interaktive Übersichtskarte gibt es hier.

Von Peer Hellerling